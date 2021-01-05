Хоккеистам молодежной сборной России не удалось взять реванш за поражение в финале прошлого чемпионата мира. Наши проиграли в ночь на 5 января 2021 года команде Канады с разгромным счетом 0:5. В этой игре многое сложилось против нас. Была отменена шайба в ворота канадцев из-за офсайда у одного из наших игроков, а кроме того допускал ошибки вратарь наших Аскаров.Главный тренер нашей команды Игорь Ларионов после окончания поединка высказался об игре нашего вратаря Ярослава Аскарова:- Ни в коем случае не хочу его обвинять. Он наш основной вратарь, мы были уверены в нём. Не хотели менять Аскарова, это хороший голкипер, который давал нам шансы, - сказал наш тренер.При этом, о своей отставке Ларионов не стал говорить после неудачи в матче с канадцами.- Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет, - заявил главный тренер нашей команды.А его визави из сборной Канады растерялся, когда его спросили, что он думает по поводу такого доминирования в игре против команды России.В свою очередь, наш капитан Василий Подколзин сказал, что после такого матча у него тяжелые чувства. Но главное - есть желание одержать победу в последней игре турнира.Завтра, 6 января, наши проведут матч за 3-е место. Эта встреча начнется в 1:30 по московскому времени. Соперник будет назван по итогам второго полуфинала МЧМ-2021, в котором играют команды Финляндии и США.