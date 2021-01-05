В 2021 году Европейский Союз планирует введение нового сбора, который может оказать заметное влияние на стоимость российских товаров и инфляцию. Речь о так называемом трансграничном углеродном налоге с Российской Федерацией, или «налоге на карбон». Ставка налога, как ожидается, будет напрямую зависеть от уровня выбросов СО2 на наших предприятиях в процессе производства продукции.Делается это не из вредности, а из желания ЕС поддержать своих внутренних производителей. Вполне благая цель, проблема только в том, что поддержка эта будет за счёт нашего с вами кошелька, стоимость товаров в итоге может вырасти на 10-12%. Эксперты посчитали, что объем углеродных налогов и сборов, которые заплатят российские экспортеры, составит около 22 млрд. долларов США.По мнению российских ученых, разработавших научный метод Ансельм, наиболее уязвимыми в отношении таких мер регулирования станут товары с высоким уровнем углеродного следа и энергоемкости (включая продукцию нефтяной и химической промышленности, нефтехимии, металлургии, сельского хозяйства, промышленности строительных материалов и других углеродоёмких отраслей).- Если выбросы на наших заводах при производстве металла, пластика, удобрений, топлива будут выше, чем должны быть по мнению Евросоюза, то при ввозе этой продукции в страны ЕС нам придётся заплатить повышенный налог – комментирует новость ученый Максим Канищев, автор Ансельма. - Пока неизвестно, какая именно ставка налога будет установлена, но мы знаем точно, что размер её европейцы установят такой, чтобы сделать поставки импортной продукции в ЕС максимально нерентабельными.Много это или мало?В 2019 году совокупный объем экспорта в ЕС составил 180 миллиардов долларов, из которых 75% - это нефть и производные от неё. То есть 22 миллиарда долларов – это более 12 процентов - больше совокупных расходов бюджета на ЖКХ, охрану окружающей среды, культуру, сми и спорт в нашей стране. Мы все прекрасно понимаем, чем это чревато для наших кошельков и насколько новые налоги «улучшат» качество жизни россиян.Что же делать?Ученые уверены, что у нас есть шанс побороться с Евросоюзом, снижая выбросы и, соответственно, трансграничные карбоновые сборы. Как можно быстро максимально снизить выбросы, возможно ли это в принципе?- Полностью обнулить выбросы технически невозможно, так как выбросы – это производная от сжигания топлива, которое нужно для получения тепла и прохождения технологических процессов, - продолжает Максим Канищев. - Но выбросы можно быстро снизить на треть, повысив энергоэффективность производственных процессов, применяя современные научные методы. И здесь у России колоссальные возможности. Энергоемкость российского ВВП выше мирового уровня на 46%, а уровня Канады (где схожие с нами географические условия) — на 17%.Судя по всему, у ученых есть основания для такой уверенности. Дело в том, что изобретенный в России научный метод Ансельм - это инновационные отечественные разработки, которые позволяют оцифровать и стандартизировать процесс поиска, оценки и приоритизации проектов по повышению энергоэффективности. Ансельм, за счёт системного подхода, обеспечивает учёт всех возможностей по повышению энергоэффективности промышленного предприятия, построение стратегической карты действий, учитывающей существующую конфигурацию, технологический режим, график ремонтов и так далее.- От завода к заводу, от предприятия к предприятию потенциал, естественно, разный, поэтому надо смотреть на отрасли в целом и комплексно, но средний потенциал о котором идёт речь, это 30%. – уверены в эффективности авторы Ансельма. – причём это экономически обоснованные мероприятия, которые не только снижают выбросы СО2, но и приносят собственнику гарантированный даже без будущих трансграничных штрафов.Ученые предлагают, что именно через собственников и прибыль необходимо решать экологические проблемы, так как штрафы уже не работают, их размеры никого не пугают, а эффективной системы экологического мониторинга в стране до сих пор не создано. Это значит, что хозяева крупных заводов должны увидеть свою прямую выгоду в повышении энергоэффективности и сокращении выбросов CO2, и не когда-то в будущем, а уже сейчас, буквально завтра. Только тогда они приложат максимум усилий для внедрения Ансельма.- Важно ещё и то, что в этих 30% эффективности, о которых мы уверенно говорим, вообще не учтены штрафы на выбросы! Если их учесть, то экономика проектов Ансельм для любого энергоемкого предприятия еще больше улучшится, и мы легко придём к потенциалу повышения энергоэффективности на 50%, то есть выйдем на среднемировой уровень. – Такой прогноз содержится в научном докладе авторов метода Ансельм.При этом отмечается, что поскольку выбросы парниковых газов прямо пропорциональны показателям энергоэффективности, то снижение энергоёмкости на 50% приводит к сокращению выбросов СО2 в два раза! Такие проекты модернизации производства не фантастика и не выдумка ученых Ансельма – они уже реализованы на разных предприятиях в стране совместно с технологами, энергетиками, механиками и экономистами отечественных предприятий.В качестве примера Максим Канищев предлагает рассмотреть нефтепереработку. В России в 2019 году было переработано около 290 миллионов тонн нефти. Для масштабной модернизации всех НПЗ методом Ансельма в России нужно чуть больше 2 миллиардов долларов инвестиций, что в 10 раз меньше, чем 22 миллиарда дополнительных налогов, о которых говорилось выше. И эти деньги будут вложены в нашу, а не заморскую экономику и принесут гарантированный доход, рабочие места, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность. А стратегической целью на ближайшие годы должна стать карбоновая (или климатическая) нейтральность России. Кстати, руководство Китая уже поставило амбициозную цель достичь полной нейтральности к 2060 году и они уверенно движутся к ней.Возможна ли углеродная нейтральность?Что такое вообще карбоновая, или, как её ещё называют, углеродная или климатическая нейтральность? Это состояние, когда объем генерируемого и поглощаемого, разными путями, СО2 (оксида углерода) равны.Согласно разрабатываемой сейчас Минэкономразвития «Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года», совокупный потенциал сокращения выбросов и увеличения их поглощения природными экосистемами существенно превышает текущие выбросы CO2. То есть Россия может достигнуть климатической нейтральности, и тогда никакие налоговые санкции и штрафы нам будут не страшны.Для этого, помимо повышения энергоэффективности экономики, нужно увеличить долю возобновляемой энергетики; нарастить НИОКР в части разработки более чистых технологий на основе природного газа; развитие технологий производства энергии на основе парогазового цикла и термоядерного синтеза; развитие технологии утилизации отходов (механический и химический рециклинг), а так же освоение технологий улавливания, переработки, использования и захоронения углекислого газа.Финальный этап декарбонизации – это создание промышленных карбоновых ферм, то есть проектов по воспроизводству, охране и защите лесов, плантационному лесовыращиванию для активного поглощения СО2. Сейчас это хайповая тема, и колоссальные инвестиции в мире направлены на их создание. По оценке международной компании Boston Consulting Group, сокращение выбросов 1 тонны СО2 будет стоить странам до 150 долларов США. Наши ученые рассчитали, что с помощью Ансельма в пересчёте на тонну СО2, Россия может не потерять, а заработать до 350 долларов на каждые 100 долларов, вложенные в повышение энергоэффективности.Что же нужно сделать?Первым шагом ученые Ансельма видят повышение энергоэффективности. Предложения авторов научного метода содержат три главных пункта:- Оценить потенциал повышения энергоэффективности наиболее углеродоёмких отраслей, в первую очередь нефтяной и химической промышленности, нефтехимии, с помощью системы Ансельм. Начать разработку конкретных мероприятий уже в этом году, с чёткой задачей реализовать минимум 75% возможностей по снижению энергоёмкости не позднее 2025 года;- Создать при Правительстве рабочую группу из ученых по разработке ключевых показателей, чтобы контролировать реализацию мероприятий по снижению энергоёмкости в рамках современной системы мониторинга энергоэффективности и выбросов в атмосферу;- Начать работу с европейским научными сообществом для создание единой континентальной (как минимум в формате ЕС+РФ) системы оценки поглощающей способности лесов и создаваемых карбоновых ферм. Чтобы снять даже теоретические риски непризнания российских методологий оценки улавливающей способности карбоновых ферм и снижения выбросов СО2.Мы знаем, что первыми на новые вызовы и угрозы реагируют ученые, их прогнозы не всем могут понравиться, но именно они предлагают прогрессивные решения, к которым стоит прислушаться. Начиная с 2021 года, тема углеродной нейтральности во всем мире становится главной в части действий по повышению энергоэффективности, сокращению выбросов и защите окружающей среды. Россия стоит на переломном рубеже и надо поспешить с экологизацией экономики, чтобы жителям страны не пришлось оплачивать налоги на чистый воздух из-за нерасторопности или консерватизма чиновников и бизнеса.Справка КПУчеными под руководством академика РАН В.П.Мешалкина почти десять лет велись поиски решения научно-прикладной задачи расчетов и эффективной модернизации схем движения тепла на промышленных предприятиях, для снижения энергозатрат и выбросов. По сути, шел поиск действенного инструментария считывания и оценки эффективности термодинамических процессов. Поэтому сделанное российскими учеными в 2016 году открытие может являться толчком для четвертой технологической революции. Ведь открытый научный метод позволяет провести полный комплекс мероприятий по оптимизации выбросов и энергоэффективности промышленных предприятий. С помощью специального программного обеспечения в системе теплоэнергоснабжения в удаленном режиме можно быстро найти «бреши», выше нормы потребляющие ресурсы. Далее софт с точностью 95% оценивает потери на каждом производственном участке и предлагает решения по устранению проблем. Метод получил название «Ансельм» (ANalysiS of the Effectiveness and LiMits), автор метода к.э.н. Максим Канищев, оператор – компания «Русэнергопроект».Метод признан ООН, поддерживается Всемирным фондом дикой природы (WWF). Летом 2020 года «Ансельм» стал победителем 23-й Международной конференции по энергоэффективности PRES’20 в Китае. На конференции было представлено 560 докладов учёных из 40 стран мира, она считается аналогом нобелевского комитета в направлении повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Получение этой награды российскими учеными в условиях современной политической повестки означает безусловное признание мировым сообществом значения метода Ансельм для решения самой актуальной на сегодняшний момент проблемы человечества.