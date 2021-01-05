Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву рассказал о работе Путина, его отношении к Западу, и о своей личной жизни.ПУТИН БЕСПОЩАДЕН К ВОРОВСТВУ- Если брать предательство, воровство, Путин жестокий, он беспощадный. Он жесток по отношению к тому, что ему кажется греховным. Как правило, ему докладывается о каких-то резонансных вопросах, поэтому он знает, но мне неизвестно, чтобы он как-то вмешивался в следствие. Когда речь идет о таких тяжких обвинениях, то, конечно, тут разные вопросы резонансно-социального отступают на второй план. Это вопрос законности и неизбежности наказания за возможное тяжкое преступление.РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ЗАПАДЕ- Испокон веков у нас были западники и славянофилы. Всегда были те, кто говорил, что мы должны быть только и только неотъемлемой частью западного сообщества, и были те, кто настаивает на исключительном пути русских. Всегда шел этот спор. Я считаю, что в данном случае правда посередине. Как и любое взрослое государство мира, Россия должна прежде всего руководствоваться собственными интересами. Нельзя зацикливаться на Западе, но и нельзя абстрагироваться от Запада, нельзя обижаться за что-то на Запад. Вообще на обиженных воду возят. Путин демонстрирует открытость в международных отношениях. Он всем говорит, что мы заинтересованы в сотрудничестве, в диалоге, в том, чтобы вместе реализовывать крупные проекты.ЗАПАД НЕ ВИДИТ В НАС ПАРТНЕРА- Запад не хочет нас видеть как равноправных партнеров. Путин просто заставил страну опомниться и встряхнуться: остановил внутренние войны, заставил работать экономику, призвал к порядку олигархов, которые лезли во власть. И потом встал вопрос, что, ребят, нам бусы-то не нужны. Колониальные соглашения больше не начнут работать. В середине 2000-х, ситуация вокруг таких соглашений была конструктивно разрулена, и сотрудничество продолжается. Но именно на таких примерах мы четко видим, когда произошел водораздел. Вот отсюда такая точка надрыва обозначилась в отношениях. После развала СССР Москва предлагала жить дружно, однако на Западе говорят: \\"Не-не-не, друзьями мы будем промеж себя, а вы будете у нас сидеть на двух процентах\\".НИКАКОЙ ВОЙНЫ БАШЕН В КРЕМЛЕ НЕТ- Война кремлевских башен - это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры - жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной башен. Это все уже преувеличение.ПУТИН ЖИВЕТ НА РАБОТЕ- У него нет рабочего времени. Фактически Путин живёт на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь. Я бы так не смог, это мало кто может. Это уже не работа, это уже смысл жизни. Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день. Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, понимание дня недели и времени практически отсутствует.ПАНДЕМИЯ ЗАСТАВИЛА МИР ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА- Почему так воспринял эту пандемию мир. Потому что эта пандемия заставила сытый мир выйти из зоны комфорта. И сытому миру днем и ночью рассказывали об этом СМИ. Мне кажется, что пандемия так или иначе когда-нибудь пройдет. Другой вопрос - будут ли возникать новые пандемии.НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫЛ НА ГРАНИ УВОЛЬНЕНИЯ- (На вопрос «Путин может позвонить и спросить – что ты наговорил?») Да, такое бывает. Слава богу, не часто, но бывают моменты, которые потом приходится корректировать.- На грани увольнения часто стояли?- Ну я сталкивался с серьезной критикой президента.- Когда президент критикует, жить сразу не хочется?- Не хочется. Бывает жестко, да.СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ ТЕЛЕГРАМ НЕ ЧИТАЮТ- Телеграм-каналы - это в своем большинстве платные, дешевые сливные бачки. Многие, действительно, увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой в нашей стране. Ведь это же особо нигде в англоязычном мире не пошло. Как мы любили в Советском Союзе шепотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические, а теперь можно делать то же самое в телеграм-каналах. Серьезные люди в башнях не воспринимают это как привет. Они это даже не читают.Я МЕШАЮ БИЗНЕСУ ЖЕНЫ- (О бизнесе жены) В плане её бизнеса, в плане её работы я ей мешаю. Она бизнесмен, у неё есть конкуренты на рынке. Вот представьте себе, что любой бизнесмен должен раз в год полностью себя продекларировать, просто раскрыться, а остальные нет. А она должна по закону, потому что она жена госслужащего.(О доходах) Во-первых, я высокопоставленный госслужащий и поэтому у меня высокая зарплата. Сейчас есть куда тратить, дети, один к ЕГЭ готовиться, а вторая на кружки ездит. Жена, да, не бедная, но она и вкалывает.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПесков: Путину докладывают о резонансных делах, но он не вмешивается в дела следствияПредставитель Кремля рассказал, может ли он поручиться за кого-то президенту (подробности).