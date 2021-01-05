Внешний вид Дженнифер Лопес будоражит сердца поклонников последние пару десятков лет. Вопреки законам природы, латиноамериканская актриса и певица с каждым днем выглядит все лучше: на лице ни единой морщинки, а фигура - на зависть тридцатилетним. И дело вовсе не в профессиональном гриме и четко выверенном свете софитов. Вот уже много лет Джей Ло - ярая фанатка здорового образа жизни. Ее секреты просты: правильное питание и регулярные тренировки (см. КСТАТИ).Результат своих ежедневных усилий Дженнифер в очередной раз продемонстрировала в Инстаграме, опубликовав видео с пляжа. На берегу океана звезда появилась в алом бикини и тунике с надписью \\"J LO\\". Ветер, развевающий наряд, позволил поклонникам по достоинству оценить фигуру 51-летней красотки: пышные ягодицы, тонкую талию, рельефный пресс и подтянутую грудь. Менее, чем за сутки, ролик собрал 13,2 млн просмотров, а восторженные поклонники оставили под видео 15 тысяч комментариев: \\"Обожаю этот великолепный вид!\\", \\"Поддай жару в 2021 году!\\", \\"Королева\\", \\"Вау, очень красиво!\\".КСТАТИСекреты стройности Джей ЛоЧтобы оставаться стройной, Дженнифер не голодает. Ее план питания, разработанный диетологом, включает много продуктов, богатых белком, некрахмалистых овощей (капусты, огурцов, болгарского перца, цукини), полезных жиров и сложных углеводов (коричневый рис и сладкий картофель). Никакого алкоголя, табака и кофеина - это непеременная часть здоровой диеты.Типичный обед Дженнифер Лопес включает в себя овощной салат с нежирным белком, чаще всего лососем. Она любит брокколи, перец и цукини с заправкой из винного уксуса. А на ужин предпочитает цельные крупы и белок: рыбу, курицу или свинину с соусом в пуэрториканском стиле.Кроме того, Лопес тренируется 3-4 раза в неделю, по возможности, утром, когда организм полон сил. У нее несколько тренеров, которые практикуют разные подходы: йогу, бокс, отжимания и комплексные упражнения с небольшим весом.Кроме того, Джей Ло старается не загорать, а если находится подолгу на солнце, использует крем с максимальной защитой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДешево и просто: Личный повар Дженнифер Лопес раскрыл главный секрет ее диетыПоп-дива худеет на продуктах, которые есть в холодильнике у каждого (подробности)Дженнифер Лопес признали самой стильной женщиной годаПевица официально получила статус «иконы стиля» (подробности)