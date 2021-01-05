Дед Мороз в моем лице обалдел и заплатил 12 тысяч рублей за 2 билета в цирк на Цветном бульваре. Просто устал пять лет подряд слушать нытьё младшего: «Я никогда не был в цирке, ыыы, там слоны и клоуны...»Так-то Дед Мороз все годы отчаянно косил: то сбегал с семьей в Белоруссию, то выкупал лучшие елки...Просто я НЕ ЛЮБЛЮ манеж, мне неинтересно вот это: «Выступает... народный артист...», - меня перекормили унылыми передачами с Никулиным в 90-е.Но тут решила рубануть с плеча – и до сих пор под впечатлением.Рассказываю.Это больше не отдельные номера: на арене единое шоу с сюжетом, как «Снежное шоу» Славы Полунина, которое держит и заставляет открывать рот.Не как на обычных мюзиклах-елках: вышли пингвины, подвигали попами (танцы), вышли повара, подрыгали ногами - и все это, потому что злые силы украли Снегурочку/елочку/Деда Мороза» - жвачка пережеванная.Конкретно это шоу «Лабиринт» - по «Алисе в Стране Чудес» Кэролла, и, знаете, дух вполне передан!Потому что если не объявлять: «На арене... труппа... воздушных гимнастов», - а Алиса просто взмывает в воздух, то это воспринимается как чудо.И так во всем: у цирка тупо больше выразительных средств, чем у обычного мюзикла! Там только песни-танцы, а здесь и песни, и танцы, и акробатические трюки, и звери, и клоуны, и полеты.Здесь было даже падение в глубокий колодец: медленное, из-под купола, допущу маленький спойлер...А клоуном по ходу пьесы оказался Чеширский кот, и все смеялись до колик.И тигры какие - лоснящиеся, упитанные!Я все-таки начиталась зоозащитников и зорко следила: действительно ли номера мучительны для животных?Эээ... честно говоря, нет. Лежали рядком - по команде дрессировщика сели на пятую точку, офигеть пытка. Хлопаешь не потому, что трюки сложно-мучительные, а потому, что звери такие лапочки!Вопросы только к одному номеру: лошади прыгать на задних ногах, я думаю, все-таки нездорово, суставы для этого не приспособлены... Но цирковые сами себя не щадят, тело изнашивается к 20-ти, так что замнём тактично.Короче, я не пожалела ни рубля. Каждый оправдан!Для тех, кто решит повторить мой экшн: лучшие места - напротив форганга, выхода артистов (отмечен на схеме зала на сайте цирка), справа. Именно там шляются между рядами и разыгрывают интермедии актеры, там падает на головы искусственный снег и оттуда берет зрителей на арену клоун (не трудно, не обидно, смело идите).Ещё информация для пользователей: важно взять еду с собой. 200 рублей за маленькое мороженое, 300-600 за попкорн и 600-700 за светящуюся хрень в фойе - это ту мач, то есть, слишком. Прямо берите то, что дитя любит: колбасу, шоколад, сосиски, картошку-фри из «Бургер Кинга» рядом с цирком - отдать 12 тысяч за билеты и 2 сверху я точно пас. Правда, заменить хрень вы не сможете, и дети намотают ваши кишки на кулак.Готовьтесь.