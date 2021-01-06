Потасовка в ночном клубе Калининграда не прошла для Павла Прилучного бесследно. Сразу после драки он попал в больницу с тяжелыми травмами. 33-летнему актеру серьезно повредили лицо, врачи диагностировали у него вывих челюсти и перелом лицевой кости. Хирургам пришлось делать операцию, потом Прилучный еще неделю восстанавливался в клинике. Несмотря на увечья, актер почти сразу вернулся на съемочную площадку – ему нужно было работать над сериалом «В клетке-2». Однако врачи не смогли полностью вернуть Павлу здоровье: лицо актера после операции выглядит уже не так, как раньше. На новом снимке, появившемся в Инстаграме, поклонники узнали его с большим трудом.Фотографией Прилучного на своей странице поделилась актриса Любовь Аксенова, снимавшаяся вместе с ним в сериале «Мажор». Она поздравила Павла с выходом полнометражного фильма «Мажор», в котором он сыграл главную роль. Героиня Аксеновой, правда, в картине не появляется.- Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского. Без Кати, - сообщила Любовь, сделав селфи с Павлом.Прилучный в кадре попытался улыбнуться на камеру, однако заметно, что это далось ему с большим трудом. К тому же поклонники разглядели свежий шрам на губе артиста. «Вот это Прилучный изменился», - пишут они.Ранее коллеги Прилучного рассказали «Комсомольской правде», что случилось с актером: в драке ему сильно повредили лицевой нерв. После травмы у Павла появились проблемы с мимикой, и это хорошо видно на опубликованном Аксеновой снимке. Из-за проблем с лицевым нервом на лице возник перекос - один уголок рта у артиста немного искривлен, улыбка получилась ассиметричной. Во время операции врачи не смогли это исправить. По словам знакомых актера, Павлу необходима длительная реабилитация.- Операция не помогла, задет лицевой нерв, поэтому Паша внешне сильно изменился, - сообщили «КП» в окружении актера. - Врачи говорят, что ему необходимо лечение, физиотерапия. Но он после развода пустился во все тяжкие: вино, женщины. Весной должны начаться съемки нового «Мажора». Но вполне возможно, что сценарий изменится, так как Паша сейчас скорее похож на актера Епифанцева, чем на себя прежнего.Весной прошлого года Павел расстался с женой – актрисой Агатой Муцениеце. Сразу после развода Прилучный начал жить с коллегой по театральной сцене Мирославой Карпович, которую называют главной виновницей краха его брака. Поговаривают, что Мирослава – далеко не единственная женщина, которой Павел оказывает знаки внимания. Друзья рассказывают о новых увлечениях Прилучного, а по Сети гуляет видео, в котором актер в ночном клубе кадрит фигуристую блондинку. Тем не менее, звезда сериала «Папины дочки» по-прежнему живет с ним под одной крышей.