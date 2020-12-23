Павел Прилучный променял Мирославу Карпович на 24-летнюю актрису Зепюр Брутян

Зепюр Брутян и Павел Прилучный вместе снимаются в сериале «В клетке». Фото: Instagram.com

Устав от измен и рукоприкладства, минувшим летом актриса Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Последнего очень быстро утешила коллега из сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Но, как оказалось, это далеко не весь список амурных похождений Прилучного.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила 24-летняя актриса Зепюр Брутян, - рассказали «КП» коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила: «Что происходит?» И вот сейчас, на съемках второй части «В клетке», Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Причем Карпович знает об этом, но закрывает глаза, хотя уже весь актерский цех обсуждает измены Прилучного. Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на это время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой.

До Карпович начали доходить слухи и о других изменах Паши, отношения накалились. Она говорит подругам, что сама сейчас уже не знает, чего хочет. Увела Пашу из семьи, а ей это бумерангом вернулось.

Актер по-прежнему живет под одной крышей с Мирославой Карпович, но влюбленные все чаще ссорятся.

Новая пассия Прилучного - очень миниатюрная девушка: при росте 160 см Зепюр Брутян весит всего 45 кило. Плюс ко всему Зепюр профессионально занималась художественной гимнастикой и пением, тембр ее голоса - сопрано. Девушка родилась в Армении в семье, далекой от кино и шоу-бизнеса, но решила переехать в Москву. Окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина и теперь покоряет российский киноолимп и его главных героев.

Новая пассия Прилучного - очень миниатюрная девушка. Фото: Instagram.com

КСТАТИ

В драке серьезно повредили лицевой нерв

Недавно Прилучного сильно избили в ночном клубе, ведется расследование. По словам знакомых актера, после драки у Павла появились проблемы с мимикой, на лице есть небольшой перекос.

- Операция не помогла, задет лицевой нерв, поэтому Паша внешне сильно изменился. Врачи говорят, что ему необходимо лечение, физиотерапия. Но он после развода пустился во все тяжкие: вино, женщины, - сетуют коллеги Прилучного. - Весной должны начаться съемки нового «Мажора». Но вполне возможно, что сценарий изменится, так как Паша сейчас скорее похож на актера Епифанцева, чем на себя прежнего.

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