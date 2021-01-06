Молодежная сборная России по хоккею провалилась на своем чемпионате мира. Разгром от Канады – 0:5 в полуфинале, заслуженное поражение от финнов в матче за 3-е место – 1:4, и наша молодежка остается без медалей. И самое главное – заслуженно.Нас не убивали судьи. Нас не гнобило ВАДА. На нас не сыпались катастрофы и случайности. И даже на невезение наши поражения не списать. На что наиграли, то и получили. И так повторяется год за годом, чемпионат за чемпионатом. Но перед следующим турниром мы опять считаем сборную России по хоккею главным фаворитом. И ждем больших побед. И хочется спросить – а с чего это вдруг?Теперь давайте посмотрим, чего наши хоккеисты добились за последние 10 лет.Молодежная сборная – 0 побед в десяти последних чемпионатах мира (последнее наше золото датировано 2011 годом).Первая сборная - 2 победы на чемпионатах мира.Плюс к тому - единственное за российскую эпоху «золото» на Олимпиаде-2018. И то было добыто в том году, когда на турнир не приехали игроки НХЛ, а мы там едва позорно не влетели в финале немцам.За это время Олимпиаду выигрывала даже Чехия. Канада и Швеция коллекционировали титулы чемпионов мира, а финская «молодежка» за десять последних лет трижды выигрывала свои мировые первенства.А где же Россия? Где ее победы? А нет их. И ладно, если бы нас громила Канада с их культом игры или США с их мощью профессионального спорта. Но неужели в нашей стране денег в хоккей вкладывают меньше, чем в Швеции или Финляндии? А они нас лучше по всем показателям. Или как объяснить, что даже в Германии сейчас больше молодых хоккейных талантов, чем в России, и именно немцев под первыми номерами драфта выбирают клубы НХЛ?А российский хоккей тем временем превращается в миф. В красочные легенды о «Красной машине», и былых победах великолепных пятерок и вратаря Владислава Третьяка. А за ними – пустота.И после всего, вы еще уверены, что хоккей для России – спорт №1?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия осталась без медалей МЧМ-2021 по хоккею, проиграв Финляндии 1:4Наши забросили шайбу первыми, но потом пропустили слишком много (подробности).