Молодежная сборная России осталась без медалей на чемпионате мира по хоккею 2021 в Канаде. Поединок против команды Финляндии за \\"бронзу\\" турнира завершился поражением наших со счетом 1:4. После поражения от Канады 0:5 наши не смогли \\"дожать\\" соперников по последнему поединку. И как итог - с турнира команда Игоря Ларионова уезжает без медалей.Счет в этом поединке уже на 7-й минуте открыли россияне - у нас отличился Илья Сафонов. И как-то показалось, что на фоне вчерашних 0-5 должно что-то получиться хорошее. Даже в первую половину первого периода Финляндия не смогла ни разу бросить по нашим воротам. Однако потом соперники смогли перестроиться и \\"вытащить\\" игру. Забросив аж 4 шайбы в наши ворота.На 26-й минуте Антон Лунделл сделал счет равным. Потом на 42-й Микко Петман вывел вперед Финляндию... А вот затем в конце матча сборная России задумала при счете 1:2 дожать соперников, сняв вратаря. Но получила две шайбы в пустые ворота. Сначала на 59-й минуте Антон Лунделл снял вопрос о победителе матча, а затем Юусо Парссинен с финальной сиреной окончательно оформил разгром.Финляндия победила со счетом 4:1. И россияне впервые проиграли в матче за 3-е место на молодежном ЧМ по хоккею. Для финнов эта \\"бронза\\" - седьмая за всю историю участия в первенствах планеты. На прошлом чемпионате мира, напомним, российская команда была второй, уступив сборной Канаде в финале со счетом 3:4.Сегодня чуть позже решающий матч турнира проведут Канада и США. Они выяснят, кто будет чемпионом мира по хоккею среди \\"молодежек\\" в 2021 году. Старт поединка - в 5:30 по московскому времени.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗащитник сборной России высказался о силе сборной Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021Хоккеист сборной России Артемий Князев во время второго перерыва в матче против команды Финляндии в битве за \\"бронзу\\" молодежного чемпионата мира подвел итог 40 минут битвы за медали. Пока что у российской команды есть проблемы в игре против финнов. Но все-таки наш хоккеист уверен, что многие вопросы получится решить во время перерыва между периодам. (подробности)Пять простых выводов из выступления сборной России на ЧМ-2021 по хоккею среди молодежиМолодежная сборная России по хоккею не смогла выиграть медалей на чемпионате мира 2021 в Канаде. В матче за 3-е место наши уступили со счетом 1:4 команде Финляндии, пропустив две последних шайбы в пустые ворота на последней минуте матча. \\"КП\\" подводит итоги этого турнира для сборной России. Положительного для нас не так много. (подробности)