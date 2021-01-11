1-го декабря этого года сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции в Переславле-Залесском и в Арзамасе накрыли и обнулили два подпольных завода по производству фальшивой водки. Спустя 20 дней прибыл я в Арзамас. Спросил первого попавшегося таксиста, можно ли где купить фальшивую водку?- Без проблем, - ответил таксист и предложил отправиться в несколько точек. Ближайшая в центре. Но там фальшивая водка стоит дороже, поскольку рядом и городская администрация, и полиция, и ФСБ, и прокуратура, и даже народный суд, беспощадный к жуликам и барыгам. А за такое престижное место, по словам таксиста, торговцы фальшивой водкой вынуждены доплачивать. Но все равно водка у них куда дешевле, чем в магазине.Поехали!ФАЛЬШИВКА ВСЁ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМНо прежде, чем добраться до Арзамаса, остановился я в Нижнем Новгороде, чтобы потолковать с сотрудниками областного УБЭПа про контрафакт. Мои собеседники, попросив не указывать их фамилии, поведали: почти что любой товар, который имеет спрос, подделывают барыги. Парфюмерия, моющие средства, сигареты, вода и еда, брендовая одежда, обувь… . В масштабах России это подрыв экономики колоссальный. Это ущерб на немыслимые триллионы рублей. В результате — низкая заработная плата, низкие пенсии, рост цен и т.п. УБЭПы и ФСБ по всей стране бьются с этой напастью, но совладать не могут. Дело в том, что производителей контрафакта практически не наказывают. Это при товарище Сталине их, как вредителей и врагов народа, ставили сразу к стенке. А ныне дают условный срок. Хотя и нынешняя статья за контрафакт предусматривает до 6 лет лишения свободы, но практически нету случаев, чтобы суд отправил кого в тюрьму.- Почему их не сажают? Тут мы можем только гадать…, - мои собеседники разводят руками.Это загадка может быть для ученых, мне же мой пролетарский разум подсказывает: в теневой экономике крутятся несметные миллиарды. А человеку с деньгами значительно легче судью разжалобить. Жуликов по фальшивкам только в Нижегородской области за последние годы выловлены сотни и сотни, но оперативникам известен один единственный случай, когда в городе Павлово приговорили к реальному лишению свободы на общем режиме некоего Лаптева (фамилия изменена по причине малых детей у жулика).Но, судя по материалам дела и приговору, которые я читал, до тюрьмы, Лаптев вряд ли успел доехать, как вернулся домой. Производство накрыли в ноябре 2015-го. А приговор вынесли в августе 2019-го, то есть почти 4 года спустя. Дали ему 4 года, но с оговоркой «Зачесть в срок отбытия наказания Лаптеву время задержания его в качестве подозреваемого и время нахождения его под домашним арестом из расчета один день под домашним арестом соответствует одному дню лишения свободы. Содержания под стражей - один день за полтора дня отбывания в колонии».МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯЧто тянет людей на скользкий путь? Из уголовного дела Лаптева следует примерно такая картина.Как-то дождливым осенним вечером 2014 года супруги Лаптевы, посмотрев передачу «Орел и решка», решили тоже махнуть за море, откушать устриц во гранд отелях. Но в городе Павлово маленькие зарплаты по причине теневой экономики, захлестнувшей страну. Честного павловчанина с его сберкартой в заморский отель не пустят. И тут супруг Анатолий Лаптев молвит своей супруге (читаем дело): «Возник у меня, Танюша, корыстный преступный умысел, направленный на незаконное личное материальное обогащение путем незаконного производства, приобретения в целях сбыта, в особо крупном размере, алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также последующего хранения в особо крупном размере данной продукции с целью сбыта. Не хочешь ли ты, Танюша, - он приобнял супругу за вздрогнувшее плечо, - вступить со мною в преступный сговор и разработать совместный план реализации преступного умысла, направленного на незаконное производство, приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками…, в особо крупном размере, осознавая при этом, что мы не имеем права на производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции?».- Да! - сказала она, закатив глаза, напустив на лицо джокондовскую улыбку, как тогда под плакучей ивой в летнем парке 14 лет назад, когда Анатолий позвал ее робко замуж.Семейная ОПГ работала больше года с размахом и на виду у всех. Отгружала фуры с фальшивыми коньяками, водками в разные регионы, включая Москву. Только фальшивого французского коньяка известной марки они изготовили на 53 933 763 рубля! А также на немыслимые суммы всяких прочих там «коньяков, водок, виски». Вдвоем, конечно, они бы не потянули такой завод. Кто-то им завез оборудование, кто-то руководил развозкой, кто-то им поставлял бутылки, наклейки и фальшивые акцизные марки.Из приговора, находящегося в открытом доступе, следует, что ОПГ командовали еще ряд лиц: главные под именами Док и Боря, которые следствием… не установлены(!). Это, конечно, чушь. Ибо в том же приговоре написано, что телефонные разговоры Лаптевых с Доком, Борей и прочими фигурантами долго прослушивались. Например:«...(из) телефонных разговоров (Лаптевой) с 03 и 04 августа 2015г., из которого следует, что (Лаптева) занимается приобретением стеклотары... стенограммой телефонных разговоров (Лаптевой), из которого следует, что (Лаптева) приобретает стеклотару под водку, а также из разговора следует, что (Лаптевы) привозили жидкость, из которой они производили алкогольную продукцию»Далее приводится множество расшифровок телефонных переговоров Лаптевых с августа по ноябрь 2015 года с «неустановленными» лицами: Доком, Борей, Юрием, Владимиром, Л.А.Е., А.А.А, Ниной. «Неустановленные» распределяют заказы на отгрузку «водки, коньяка, виски» в Москву, Иваново, Муром, Семёнов и прочие города. Ведут разговоры о деньгах, о завозе стеклотары, коробок, пробок, наклеек. Договариваются о личных встречах и т. п. Из тех же переговоров можно понять, что супруги Лаптевы далеко не главные в этой шайке. Лаптев жалуется Доку, что в Москве с водкой «Х..» вышел косяк. Московские барыги забраковали партию. Надо улучшить качество для москвичей, и проблем не будет. «Неустановленный» Боря велит Лаптеву сделать то-то и то-то, привезти рулон наклеек (по-видимому, этикетки) на такие-то виды «водок».Полностью с Приговором вы можете ознакомиться на сайте Павловского городского суда от 21 августа 2019 года. № 1-9/2019.Почему Дока, Борю и прочих, как бы неустановленных, признали неустановленными, позволили им избежать суда, остается, как говорят УБЭПовцы, только гадать. И даже судья не задался простым вопросом прокуратуре, следствию: как же вы умудрились не установить тех жуликов, телефоны которых слушали более трех месяцев?! А не стоит ли за этим еще более тяжкое преступление - сговор с неустановленными?Мистическая история, прямо как те миллиарды полковника УБЭП Дмитрия Захарченко.ПОЧЕМ НЫНЕ СПИРТ?Спиртзаводов ныне в стране немерено, особенно в Северо-Кавказском округе.Но сначала я позвонил на Вятку в Уржумский спиртзавод: «Мне нужен спирт. Какая у вас цена?». Посыпался град вопросов: а кто вы? Зачем вам спирт? Кому попало не продаем. Пишите обоснованное письмо.Написал, что мне нужен дешевый спирт 1 тонна для протирки доильных аппаратов на фоне коронавируса, спирт неопасный для здоровья моих доярок, если он вдруг случайно попадет в их желудки. В ответ — молчание. Понятно, что на Вятке спирт мне не продадут. Звоню на Кавказ, говорят «Пожалуйста!» и никаких вопросов «зачем вам спирт?». Цены от 60 до 82 рублей за литр.Из одного литра можно разлить в подвале 5 бутылок палёной водки. Минимальная цена в магазине одной бутылки — 230 рублей. А если же это пойло разбодяжить коньячным ароматизатором и продавать под видом французского коньяка от 7 до 15 тысяч рублей за бутылку, как это делали Лаптевы и компания, то прибыль чудовищная.Паленый «коньяк французский», как рассказал мне уже московский опер, на ура идет в ресторанах, барах, где подвыпивший вахтовик с шиком его заказывает, чтоб удивить подружку. «Водка» же хорошо расходится по сельмагам. Но может попасть и в московские супермаркеты. Придуман способ проверки: на айфон скачать приложение от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «Антиконтрафакт Алко», которое сразу считывает акциз, показывает производителя. Но и тут нельзя расслабляться, верить. Барыги покупают по ресторанам и пунктам сдачи стеклотары пустые бутылки от настоящей водки, от коньяков и вин с настоящим акцизом. Заливают в эту бутыль бодягу, кроют пробкой, и айфон её примет за настоящую. Но надобно в магазине, не отходя от полки, прочитать до конца всё выданное айфоном. Если в последней строчке указано, что водка (коньяк, вино) продана такого-то числа и по такому адресу, смело кидайте её на кафель - перед вами фальшивка. Еще советовали мне УБЭПовцы не покупать бутылку водки объемом 0,5 по цене ниже 230 рублей. Все, что дешевле уже - фальшивка.Но фальшивка фальшивке рознь. Если вам продадут «коньяк» на медицинском спирте, вы не отравитесь. Но когда у барыг начинается предновогодняя суета и производство увеличивается в разы, они то и дело путают пищевые спирты с техническими. И, как поведали мне нижегородские УБЭПовцы, особенно много люду травится водкой, мрет именно в новогодние праздники.ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕРВ Арзамасе таксист привез меня к центральной ярмарке. «Там спросите, вам подскажут».Углядев торгаша с лицом предателя Родины, я прямо его спросил, где тут из-под полы водки купить «дешевше»?- В любом табачном киоске, - ответил он, махнув рукавицей по направлению.- Водка есть? - спросил я уже в киоске.- Сто пятьдесят рублей, - отвечал человек с восточным акцентом. Высунул мне бутылку. Красивую, с заграничною этикеткой, с акцизной маркой. Велел упрятать. Я сказал, что хочу купить очень большую партию, но дешевле. Человек в киоске велел приходить мне вечером, чтоб обсудить вопрос.Ну, в общем картина ясная. И это спустя уже 20 дней, после того, как силовики отчитались о закрытии подпольного цеха по производству фальшивой водки в городе Арзамасе. Согласно того отчета производством руководил местный 35-летний житель. Кто он и как зовут, это строжайшая тайна следствия. До того строжайшая, что я сомневаюсь даже, что он существует на самом деле. Всякая тайна же, как известно, порождает немало легенд и версий. Согласно молве народной, подпольной водкой здесь командовали два местных силовика, один в чине полковника. Часто ездили в командировки на юг. Там-де и познакомились с поставщиками спирта. Но попали под колпак ФСБ. Еще 12-го июля, как сказывает народ, в Арзамас тайно прибыли два спецсотрудника, под личинами этимологов, чтобы ловить дельцов. И вот через четыре с половиной месяца барыг накрыли, а цех закрыли.Вы скажете, это слухи? Но если порассуждать логически, получается этакая картина. В центре города торгуют фальшивой водкой, о чем знает первый же попавшийся мне таксист. Следовательно, об этом знает и полицейское руководство, и прокуроры, и беспощадный к жуликам городской судья. Но почему они не закроют лавочку? Кто им не разрешает? Логично предположить, что процессом руководят такие большие люди, с которыми никому не справиться, кроме УФСБ. Поэтому полиция так скрывает некого зицдиректора лет 35-ти, чтобы не наболтал лишнего.Однако же, как мы видим на арзамасском опыте, производство фальшивой водки настоль широкое, что закрытие в Арзамасе цеха не повлияло на торговлю фальсификатом в этом городе. Я даже подозреваю, что во всяком российском городе можно вот также просто через таксиста узнать, где торгуют фальшивой водкой.Интересно, что в Арзамасе был свой древний и очень славный ликеро-водочный завод, о котором все горожане вспоминают чуть ли не со слезами. Здесь особый состав воды, которая придавала водке шикарный вкус. И еще за городом в деревне Ломовка был спиртзавод. Оба предприятия обанкротились, умерли. Их захлестнула, я полагаю, волна привозного контрафактного спирта. Ведь основной потребитель водки - простой народ с маленькою зарплатой. И этот простой народ охотнее покупает паленку жуликов, чем дорогую «честную» водку.Предложу читателям: если вам известно, где в вашем городе торгуют фальшивыми: алкоголем, табаком, лекарствами, парфюмерией и всяким другим товаром, дайте мне знать на почту: vars@kp.ru.Вы можете и отправить бумажное письмо по адресу «Комсомольской правды» в Москве Варсегову Н.А. Свой обратный адрес и телефон вам указывать не обязательно. Все ваши сигналы я обязательно передам в ФСБ и в Следственный комитет РФ.