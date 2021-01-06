Этот эпохальный приказ подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Министр очень мотивационно прокомментировал событие:- Эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению.А больше ничего в украинской армии не поменяется. Все та же советская техника, «глубоко модернизированная», как танки «Булат» и «Оплот», которые, как ни улучшай, а все равно останутся танками Т-64 и Т-84, разработками 60-х и 90-х годов прошлого века. Ни о каком соответствии натовским стандартам STANAG («Соглашении о стандартизации») тут говорить не приходится.Работа по «вступлению ВСУ в НАТО» началась еще в 2014 году, когда Украина отказалась от «внеблокового статуса». А летом 2016 года Радой было дополнительно принято «политическое решение» о следовании «натовским шляхом». Больше ничего Украина сделать не успела или не смогла. Хотя, должна была начать с приведения всех оружейных систем к соответствию калибрам, принятым в НАТО. Что подразумевает многомиллиардные траты на оружие, чего Украина позволить себе не может. Но, оказалось, есть путь простой и дешевый - можно «вступить в НАТО» бюрократически. Это утешает. Теперь герой анекдотов украинский прапорщик будет называться гордо – старший мастер-сержант, а рядовые станут рекрутами. Для остальных реформ по «натовским стандартам», по оценкам специалистов, потребуется еще двадцать лет и около 300 миллиардов долларов. Сохранится ли к тому времени НАТО и Украина – неведомо.Даже при благоприятном стечении обстоятельств никакое НАТО Украине не светит. По уставу этой организации, новый член НАТО не должен иметь территориальных споров с соседями. Так что Украине сначала придется забыть про Крым и Донбасс, что нынешней власти не простят экстремисты. Единственный выход, как в старом одесском анекдоте – заменить вывеску в заведении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сдали страну в кабалу»: долговой кризис на Украине вступил в острую фазуМВФ теперь будет забирать у Незалежной больше, чем давать, а частные инвесторы придут за «излишками» (подробности).