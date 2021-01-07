39-й президент США Джимми Картер вместе с супругой продолжает соблюдать режим самоизоляции и не выходит из дома.Поэтому 96-летний Картер впервые будет отсутствовать на инаугурации нового американского лидера. До 2021 года он не пропустил ни одной церемонии.Но в этот раз из-за опасений заразиться коронавирусом Картер вместе с женой Розалин не приедет в Вашингтон 20 января.Он уже направил избранному президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис свои наилучшими пожелания, написав, что выражает надежду на «успешную администрацию».Джимми Картер стал президентом США в 1977 году и покинул Белый дом после своей первой и единственной 4-летней каденции.В марте 2019 года он стал самым долгоживущим президентом Америки, обогнав Джорджа Буша, который умер в ноябре прошлого года.В 2015 году Картер победил рак мозга и перенес операцию по замене бедренного сустава.Четыре года назад он стал первым из ныне живущих бывших американских президентов, который принял приглашение присутствовать на инаугурации Дональда Трампа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолитический кризис в США: нового президента так и не утвердили, а старому грозят импичментомСторонники Трампа взяли штурмом Капитолий — ненадолго (подробности)