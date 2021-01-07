6 декабря в Вашингтоне произошла трагедия. Сторонники Трампа, вышедшие на демонстрацию в его поддержку к зданию Конгресса во время утверждения президентом Байдена, прорвались в здание. Четверо из них погибли.СМИ Соединенных Штатов уже единогласно возложили ответственность за случившееся на Трампа и требуют с ним расправиться. Не приходится сомневаться, что это будет сделано. Более того, именно это скорее всего и планировалось «глубинным государством» (псевдоэлитой страны, уже много лет контролирующей в Америке командные высоты).Как минимум половина Америки считает Байдена нелегитимным президентом. И полного контроля над всеми институтами федеральной власти в США, который получили на сегодня оппоненты свергнутого президента страны, для уверенного управления ситуацией им не достаточно. Надо уничтожить лидера трамповской Америки – самого Трампа.Почему демонстранты ринулись на штурм, почему полиция бездействовала до момента, когда люди ворвались в здание, почему по ним был открыт огонь сразу на поражение, почему это все так похоже на типичную американскую провокацию? – Ответы на эти вопросы власти США по всей видимости будут хранить еще дольше и тщательнее, чем сведения об убийстве президента Кеннеди.Победа Трампа на выборах в 2016 году не была случайной. Несколько десятков тысяч функционеров правящего слоя уже давно тащили великую страну в пропасть. У Обамы ничего не получилось с попыткой править миром с помощью «мягкой силы», как он обещал. Увеличивались темпы отставания экономики от развития Китая. Америка потеряла огромную часть промышленного производства, выведя его за рубеж, и в конечном счете крупно от этого проиграла.Массовая безработица, огромные регионы один за другим проваливались с депрессию. Нищал средний класс…Народ требовал перемен и поддержал Трампа, их обещавшего. Но американская демократия закончилась на следующее утро после его избрания.Законному Президенту США не позволили реализовать свои предвыборные обещания. Глубинное государство по сути не дало ему даже сформировать свою команду.Были блокированы абсолютно все преобразования, за которые проголосовала страна: коррекция внешней политики, реформа медицины, строительство стены с Мексикой, судебное преследование коррупционеров типа Клинтон и т.д. и т.п.Но главное – ему не дали осушить «вашингтонское болото», избавить политический центр США от кумовства, коррупции и бюрократизма. Напротив, болото погубило, утопило его.Сегодня в США поднимается невероятный шум по поводу «попытки госпереворота», которую, якобы, предпринял Трамп. Но люди вдумчивые не могут не обратить внимание на удивительное сходство технологий борьбы против него со всякого рода «оранжевыми революциями», переворотами, организуемыми спецслужбами этой страны по всему миру, от свержения правительства Мосаддыка в Иране в 1953 году и до нынешних бед постсоветского пространства.Конечно, многократно испытанные технологии американского вмешательства в чужие дела были перенесены на домашнюю почву с учетом местной специфики: дестабилизация обстановки уличными протестами чернокожих, волна насилия в штатах, контролируемых демократами, захват пунктов для голосования в ключевых штатах сторонниками Байдена, грузовики с бюллетенями у избирательных участков в ночь подсчета голосов, «голосование» мертвецов, недопуск на выборы международных наблюдателей, американская фемида, не усмотревшая никаких (!) нарушений…Плюс дикое вранье федеральных СМИ, обрушивших на Трампа цунами грязи. Плюс наглейшая политическая ангажированность, цензура социальных сетей. По сути, в случае Трампа была отменена не только пресловутая американская «свобода слова». Вся конституция США была отменена просто и цинично. Демократия и свобода слова уместны в этой стране ровно до тех пор, пока соответствуют интересам глубинного государства.И вот теперь – сакральные жертвы на Капитолийском холме. Кто это планировал, кто инструктировал активистов кричать: «Вперед, за Трампа!», кто давал команду минимизировать кордоны на пути нескольких сотен экстремистов? – Эти вопросы в Америке сегодня не прозвучат. Хотя никто не поверит, что в рядах сторонников Трампа не было провокаторов из спецслужб.Не сомневаюсь, что Дональд Трамп будет смят, растоптан и раздавлен. Конечно, могли бы и застрелить, как Джона Кеннеди в 1963 году, или его брата Роберта в 1968.Но это бы означало сделать из Трампа мученика, возведя его в национальном сознании почти на уровень Иисуса Христа. И последствия для правящего слоя были бы катастрофическими. А вот так – убив четырех рядовых граждан США и запачкав их кровью Дональда Трампа - нынешние хозяева страны еще продержатся какое-то время.Очевидно, что США на сегодня превратились в «хромую утку» современного миропорядка. Второе президентство Трампа давало им шанс замедлить падение. Теперь оно ускорится. Проблемы, которые достаточно трезво и четко видел Трамп, никуда не исчезнут. Но секретарши Обамы, получив в правительстве Байдена высокие посты, и не подумают их решать. Займутся государственной косметикой на лице гибнущей страны, еще вчера правящей миром.Все сказанное выше - публицистические размышления ученого, много лет исследующего проблемы мирового развития. Лично меня, да и многих в России, американские беды не радуют. Хочется видеть США в силе и здравии. Только с правителями иных интеллектуальных возможностей, нежели у Байдена и его команды.Желаю Америке лидера уровня Франклина Рузвельта, светлый разум которого давал миру надежду на честное сотрудничество во имя общего блага, общего процветания.