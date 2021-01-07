Сумасшедший 2020 год закончился, но безумие на фондовом рынке продолжается. Котировки Tesla, самой противоречивой акции на всех мировых биржах, продолжают бить рекорды. Несмотря на минимальную прибыль и мизерные по сравнению с конкурентами объемами продаж, эта компания стоит столько же, сколько весь мировой автопром вместе взятый, - больше $700 млрд.За последний год капитализация Tesla выросла примерно в 10 раз. В итоге ее основатель Илон Маск, которому принадлежит около 20% акций компании, разбогател примерно на $130 млрд. По данным Bloomberg, в четверг, 7 января, акции Tesla выросли еще на 7% - до $800 за одну ценную бумагу. В результате Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и занял первую позицию в списке глобальных толстосумов. Состояние Маска оценивается в $185 млрд.Безумный рост акций Tesla уже больше года удивляет большинство экспертов и аналитиков. С одной стороны, рост объясним тем, что компания действительно сделала прорыв в производстве электрокаров. Она первой наладила их массовое производство. А яркие презентации новых моделей и экстравагантное поведение Маска привлекают к компании повышенный интерес частных инвесторов. По сути, основатель Tesla создал армию преданных поклонников, как в свое время сделал Стив Джобс из Apple, но в разы больше зарабатывает на этом.С другой стороны, это все равно не может объяснить тот факт, что компания, выпускающая с конвейера 500 тысяч автомобилей в год, оценивается дороже, чем весь остальной автопром, производящий… 100 миллионов автомобилей в год. Тем более, что даже в сегменте электрокаров Tesla уже не доминирует. Ее доля в их мировом производстве составляет меньше 20%. Конкуренты, обладающие не меньшими финансовыми и технологическими ресурсами, активно догоняют. Собственные наработки внедряют японцы, немцы, корейцы и китайцы.Что будет дальше, предсказать сложно. Большинство экспертов считают, что акции Tesla явно переоценены. Об этом говорят все без исключения биржевые мультипликаторы. Большинство из них показывают, что компания должна стоить в 20, а то и 50 раз меньше, чем она стоит сейчас. Ситуация напоминает классический биржевой пузырь. Такой же, какой был на американском фондовом рынке на стыке 90-х и нулевых.Напомним, тогда активно росли котировки интернет-компаний. Отрасль была новой для рынка, поэтому инвесторы надеялись на то, что зарождающийся бизнес принесет баснословный доход в будущем. Но надежды на быстрый рост прибылей не оправдались. В итоге так называемый «пузырь доткомов» начал лопаться в 2000 году. Некоторые интернет-стартапы исчезли вовсе, а котировки самых крупных и устойчивых обвалились. Например, капитализация уже существовавшего тогда Amazon снизилась в 15 раз и смогла отыграть потери лишь спустя 8 лет (и это самый удачный пример).То же самое рано или поздно случится и с Tesla, считают эксперты. Сейчас топливом для разгона котировок компании являются триллионы долларов, выпущенные на рынок Федеральной резервной системой США, а также интерес частных инвесторов по всему миру, загипнотизированных харизматичной фигурой Илона Маска, его экстравагантными поступками и заявлениями. Когда настроения на рынке поменяются и балом станут править не «быки» (играющие на повышение), а «медведи» (играющие на понижение), акции Tesla станут первыми, которые отправятся в пике.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИлона Маска назвали богатейшим человеком мира: он удивилсяГлава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком мира, обойдя руководителя Amazon Джеффа Безоса. Такие данные в четверг, 7 января, привел телеканал CNBC (подробности)