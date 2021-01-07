Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком мира, обойдя руководителя Amazon Джеффа Безоса. Такие данные в четверг, 7 января, привел телеканал CNBC.По подсчетам канала, состояния Илона Маска увеличилось до 185 миллиардов долларов на фоне повышения курса акций Tesla на фондовых торгах. Общая стоимость активов Безоса в настоящее время оценивается в 184 миллиарда, однако фондовые торги в США еще продолжаются. Они завершатся через несколько часов.Сам Илон Маска на своей странице в Twitter уже отреагировал на новость, написав «Как странно».При этом в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg Маск по-прежнему занимает второе место. Специалисты издания оценивают состояния предпринимателя в 181 миллиард долларов, а Безос стоит на первом месте с 184 миллиардами. В ноябре прошлого года Маск в данной рейтинге вышел на второе место, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.За минувший год состояния Илона Маска выросло более чем на 100 миллиардов долларов. Основной причиной увеличения состояния миллиардера стал рост капитализации Tesla.