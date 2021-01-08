Осенние ограничения оказались значительно мягче для российской сферы услуг, чем шок первого карантина, который действовал в стране в апреле-июне 2020 года. Об этом свидетельствуют цифры Росстата в докладе «Социально-экономическое положение в России в январе-ноябре 2020 года».Если первый весенний локдаун, привел к катастрофическому падению сферы услуг (обороты составили порядка 60% от уровня 2019 года), то во вторую волну снижение было уже не таким глубоким (до 85% от уровня 2019 года).Лучшим месяцем по потребительской активности был сентябрь, когда обороты сферы услуг составили 88% от прошлогоднего показателя.Что касается конкретных отраслей, то лишь немногим из них удалось вырасти в 2020-м году. Так, рост на 3,3% показали почтовые и курьерские услуги, что, несомненно, можно связать с развитием различных служб доставки.Из бытовых услуг, по статистике ведомства, в плюсе оказались ритуальные (на 2,7%). Увы, это следствие ухудшающейся демографической картины. Согласно этому же докладу Росстата, в первые 10 месяцев 2020 года в России умерло 1,66 млн человек, что на 151 тысячу человек больше, чем годом ранее.Более всего в 2020-м году пострадали платные услуги в области туризма (46,9% от доковидного уровня) и культуры (47,5%). Из бытовых услуг люди стали отказываться от бань и саун (64,9%), а также прачечных и химчисток (68,6%). Но при этом сравнительно неплохо чувствовали себя предприятия по техобслуживанию автомобилей (90,3%) и ремонту жилья (83,2%) – россияне вынуждены рачительно относиться к состоянию своего имущества, чтобы не покупать новое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕThe Economist: 2021-й будет трудным годом для мегаполисов, но не стоит их хоронитьСейчас мы видим не закат, а всего лишь временное затмение для больших городов, пишет британский журнал (подробности)