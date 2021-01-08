- ...Добрый день! Вячеслав Алексеевич, с праздником вас! Извините, что в выходные, но мы с вами на эту тему говорили недели три назад, по-моему. Вы ожидали, что будет такой поворот событий в Вашингтоне, у Капитолия?- США переживают, действительно, очень непростые времена, общество поляризовано.Да, я ожидал каких-то событий в Вашингтоне, которые могли принять и более крутой оборот, и - менее крутой. Но - то, что Америка бурлит, то, что это сейчас кипящий котел, в котором пытаются задраить крышку всеми возможными средствами, - это было видно невооруженным взглядом. Причем, эти разногласия носят сейчас в Америке непримиримый характер, поскольку идут, в основном, по вопросам, связанным с моралью, этикой, расой, верой... То есть, с теми вопросами, по которым, в принципе, компромисс-то невозможен.Поэтому - да, это бескомпромиссные разногласия «двух Америк», одна из которых считает, что у нее украли победу на выборах. Поэтому конфликт - надолго, и сейчас был один из эпизодов. (Речь о штурме Капитолия.- А.Г.) Но, я уверен, что таких эпизодов будет много. Конечно, Соединенные Штаты справятся с какими-то попытками штурмовать Капитолий или Белый дом, когда там обоснуется Байден, все-таки это достаточно жесткое полицейское государство. Но Америка переживает очень глубокий внутренний кризис.- И как долго будет этот котел кипеть, трудно сейчас прогнозировать?- Эти процессы могут идти десятилетиями. Но то, что Америка уже совершенно другая страна, нежели чем она была несколько лет назад, - абсолютно бесспорно.Эти все противоречия накапливались, о них говорили очень много. Но сейчас они носят уже такой - вопиющий характер, и они обостряются тем, что вся информационная сфера, а также - связанная с интернетом, она, в значительной степени, контролируется одной стороной. Либералы, демократы, безусловно, там доминируют, в оппозиции Трампу находилось более 90: всех средств массовой информации Соединенных Штатов. Сторонники Трампа забанены по всем интернет-ресурсам, будь то Твиттер, Фейсбук, Инстаграм и так далее.Поэтому - да, это война, достаточно серьезная, одной части Америки против другой части Америки, которая не хочет уходить на обочину политической жизни. Причем, это тоже достаточно влиятельная часть Америки. Раскол проходит и внутри американской бизнес-элиты. Ясно, что та часть американского бизнеса, которая связана с реальной экономикой, в большей степени поддерживала Трампа, и поддерживает его.В то же время, - «часть новая» - те же самые информационные технологии, они на стороне демократов.- Наметился и раскол по расовой линии.- Да. Республиканцы – это сейчас почти исключительно «белая партия». А демократическая - становится все больше партией, которая представляет расовые, национальные меньшинства Соединенных Штатов.- И это - далеко не все различия, если говорить о «цветах и оттенках»...- Республиканцы - верующие, демократы - неверующие. Республиканцы – противники однополых браков, демократы – сторонники однополых браков. И так далее. И эти водоразделы никуда не уйдут.- Понятно. И если бы вы были советником Трампа, что бы вы ему сейчас посоветовали?- Ну, не дай Бог быть советником Трампа… Но я бы, если бы советовал Трампу, прежде всего, не вводил бы или сразу же отменил бы всякие антироссийские санкции, он все-таки «чемпион» по их введению. Но сейчас Трамп, я думаю, уже должен тихонько собирать вещи в Белом доме. Потому что, если он позвал людей защищать итоги выборов, а потом трусливо отыграл назад, - ему ничего не остается, как отыграть в обратную сторону. И, я считаю, вот эта его такая беспомощность политическая - она, в значительной степени, ослабила его политические шансы на будущее. Если после выборов, действительно, значительная часть Америки возмущалась подтасовками голосования, - Трамп выглядел серьезной фигурой, который обещал эти выборы «пересмотреть...» А вчера он просто капитулировал и, я думаю, что - как крупная политическая фигура - он, конечно, сохранится, но, как фигура гораздо менее крупная, чем это было до вчерашнего дня.- Он ещё мог бы отменить антироссийские санкции до своего ухода из Белого дома, да? То есть, до инаугурации.- Я бы ему - (если бы была такая возможность в своё время) - советовал бы санкции не вводить. Но, что касается их отмены – это даже не его полномочия, поскольку, как сейчас это установлено американским законодательством, для отмены санкций нужно решение конгресса, а такого решения просто никогда не будет.Поэтому - Трампу, поскольку я не считаю его политику правильной, я бы вообще ничего не советовал, поэтому как бы без меня пусть обходится.(улыбается)- Ясно. Тогда... А о том, что вы посоветуете Байдену, - я думаю, мы уже после его инаугурации, наверное, поговорим?- Ну, а что - Байдену? Тоже ничего не буду советовать. Поскольку вижу, что его идеология, - она будет работать и дальше на раскол Америки.А советы должны давать американцы, что в этой ситуации делать. Но, если рассуждать, - чья администрация может нанести больший ущерб Америке, с точки зрения ее национальных интересов и внутреннего единства, - я думаю, у демократов для этого больше шансов.Тем более, что сейчас они получили полное господство, у них - Белый дом, у них Сенат, у них палата представителей, никто им мешать не будет. Но их повестка дня, как я ее вижу, - она довольно разрушительна для Америки. И это - выбор Соединенных Штатов, выбор ее элиты, выбор подавляющего большинства средств массовой информации, интеллектуалов и так далее.- А для России [кто, скажем так, «удобнее»]?- Ну, опять же, что значит - для России? Для России... Отношений с Америкой у нас - как с республиканской администрацией не было, так и с демократической – не будет. Поэтому особой разницы я не вижу.А, с точки зрения того, как они станут выстраивать свою политическую линию, - для меня очевидно, что она будет жесткая, отличий мы не увидим никаких.Поэтому, по-моему, для России вообще было безразлично, кто победит на американских выборах – Трамп или Байден. Поскольку, в конце концов, Америка - страна с устоявшимися политическими институтами, которые называются - глубинное государство. И это глубинное государство - оно не меняется (в зависимости) от смены администрации и, как показало правление Трампа, именно оно, собственно, Америкой и правит.Трамп хотел осушить «вашингтонское болото», но, в итоге, просто «вашингтонское болото» замочило Трампа – вот что произошло.- Замочило или затянуло?- Ну, я думаю, что и затянет тоже.Но, в любом случае. это - именно то, что правит Америкой. Вот это невидимое правительство, которое функционирует вне зависимости от того, кто занимает Белый дом и имеет большинство в Конгрессе США. Именно эти бюрократические круги, бизнес-круги, которые реально руководят Америкой, они, конечно, придерживаются одного и того же курса в отношении России, вне зависимости от хозяина Белого дома.- Спасибо вам огромное за беседу.* * *- Вячеслав Алексеевич! Я вас еще раз поздравляю с книгой «Молотов» на французском.- Спасибо, Александр.- Просто я хотел бы найти там, может быть, какие-то эксклюзивные вещи, о которых не знает русский читатель.- То, что знает французский читатель, легко может узнать российский, прочитав книгу «Молотов» из серии «Жизнь замечательных людей» или двухтомник «Молотов. Наше дело правое» - на русском языке.- Удачи. Счастливо.- С праздником! Всего хорошего!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамРазбираемся в последствиях захвата Капитолия (подробности)«Позорно. Шокирующе. Но неудивительно»: Как звезды Голливуда отреагировали на беспорядки в ВашингтонеАктеры и музыканты высказывают свои мнения о происходящем в Соединенных Штатах в соцсетях (подробности)