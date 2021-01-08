Настоящая ревизия ждет автолюбителей, которые привыкли формально проходить техосмотр при покупке страховки. Известно, что в борьбе за клиента страховщики часто предлагают воспользоваться услугой в качестве бонуса.\\"Достаточно заплатить 2-3 тысячи рублей и можно даже не показывать автомобиль\\", - зазывают агенты.Но с 1 марта МВД сможет аннулировать такие формальные диагностические карты. Об этом говорится в новой редакции Федерального закона \\"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации\\".Для операторов, которые выдают страховщикам карты без техосмотра, в законе предусмотрена ответственность по статье КоАП \\"Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств\\" со штрафами от 100 до 300 тысяч рублей.Чтобы исключить \\"формальный техосмотр\\" законодатели внесли в эту процедуру новые требования. С 1 марта номер на капоте автомобиля в процессе техосмотра будет фиксироваться на камеру, а снимки с геолокацией начала и окончания процедуры будут передаваться в систему Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).Диагностическая карта будет цифровой, но можно будет получить и ее бумажную копию.Как стало известно \\"Комсомолке\\", об аннулировании диагностической карты вашего автомобиля можно уже сейчас узнать в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).- Уже сегодня любой автолюбитель может пройти тест на проверку легитимности диагностической карты в сервисе единой автоматизированной системы осуществляется путем скоринга данных, введенных в поле формы проверки по базе ЕАИС ТО. Для этого достаточно зайти на сайт и просто ввести регистрационный номер любого автомобиля, - заявили kp.ru МВД России.На ваш запрос система сообщит VIN номер, персональный номер ЕАИС ТО автомашины, а также вы узнаете главное: действительна ли диагностическая карта (ДК) и аттестат оператора на их выдачу.Почему важно знать статус карты и оператора, который ее вам выдал?Вот представьте только ситуацию - вы приобрели такую диагностическую карту за деньги, получили страховой полис и выехали на Тверскую. А там не смогли затормозить перед каким-нибудь Lamborghini или автозаком. Страховая компания проверит вашу диагностическую карту и выяснит, что она была вами куплена без прохождения техосмотра или у оператора, которого лишили аттестата. В итоге, страховая компания откажет вам в страховых выплатах, а ремонт чужой машины полностью ляжет на ваши плечи.А если в аварии пострадали люди, то любой суд признает, что нарушения в работе тормозной системы, которые привели к ДТП с пострадавшими, стали следствием вашей преступной халатности. А это уже уголовная ответственность и перспектива попасть в колонию.К следующему году МВД планирует связать данные базы ЕАИС ТО с дорожными камерами. Система начнет сверять номера машин с базой ЕАИС ТО в автоматическом режиме. И тогда об аннулировании техосмотра автолюбители станут узнавать по штрафным квитанциям. Правда за такой способ получения информации придется заплатить 2000 рублей.