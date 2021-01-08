Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах: телеведущая и ее избранник поженились на пляже, устроив романтическую церемонию на фоне океана. Кадры торжества почти сразу же появились в соцсетях. Никого из гостей на церемонии не было, только жених, невеста и служащие отеля, в котором отдыхают молодожены. Хотя влюбленные обменялись клятвами у алтаря, юридической силы их брак не имеет ни в России, ни во всем мире. Это не более чем красивый обряд, который проводится, чтобы скрепить чувства влюбленных.Романтические свадьбы на пляже - популярная опция для туристов на Мальдивах. Почти каждый отель на островах в списке своих услуг предлагает гостям возможность провести символическую брачную церемонию. В среднем такое торжество стоит около 700 долларов (по нынешнему курсу – 52 тысячи рублей). Свадьбы проводятся примерно по одному и тому же сценарию. В назначенный день торжественная церемония проходит на пляже отеля, у воды, под украшенной цветами аркой – она символизирует алтарь. Лучшее время для праздника – на закате: при вечернем освещении получаются самые красивые фотографии. Обычно бракосочетание сопровождается выступлением традиционных барабанщиков боду-беру. Жених и невеста у алтаря обмениваются кольцами (при желании можно обойтись и без колец) и говорят друг другу клятвы любви и верности. Затем представитель отеля объявляет пару мужем и женой и вручает им специальный сетрификат.После окончания церемонии молодожены танцуют под бой барабанов, а затем могут совершить романтический круиз на традиционной мальдивской лодке «дони». Вечером пару ждет романтический ужин под звездами за красиво сервированным прямо на пляже столом. В стоимость также входит фото- и видеосъемка, а так же украшение номера цветочными гирляндами и лепестками роз. Как правило, это минимальный набор услуг, входящий в 700 долларов. По желанию жених с невестой могут доплатить за праздничный завтрак, вечеринку в спа и расширенную свадебную фотосессию.Не исключено, что Бузовой и Манукяну свадебная церемония обошлась с большой скидкой, а то и вовсе бесплатно – в обмен на рекламу в Инстаграме и в СМИ. Судя по тому, что поющая телеведущая то и дело упоминает на своей страничке название отеля, она наверняка уже получила солидный дисконт на проживание на курорте. Двухместный номер (отдельная вилла) в этом отеле обойдется примерно в 46 тысяч рублей в сутки. И если есть возможность сэкономить – почему бы и нет?Символические свадьбы по время отдыха на Мальдивских островах с удовольствием заказывают как еще не расписавшиеся пары, так и супруги с солидным семейным стажем - чтобы, так сказать, освежить чувства. Например, шоумен Александр Ревва и его жена Анжелика женились на Мальдивах целых четыре раза! Такая церемония стала их семейной традицией, и каждый раз, отправляясь в отпуск на острова, пара обновляет свои клятвы у алтаря.В свое время такой же символический обряд прошли футболист Федор Смолов и модель Виктория Лопырева. После этого они прожили в гражданском браке три года, так и не поставив штамп в паспорте. Так же, как и певец Николай Басков и «Мисс Россия» Оксана Федорова, когда-то сказавшие друг другу «да» на Мальдивах.К слову, провести символическую свадебную церемонию можно не только на Мальдивах, но и на многих других тропических островах. Например, голливудская звезда Сальма Хайек в 2018 году снова вышла замуж за собственного мужа – миллиардера Франсуа-Анри Пино – во время отдыха на Бора-Бора. Бизнесмен решил устроить жене сюрприз и неожиданно предложил ей снова повторить клятвы любви и верности. Торжество устроили прямо на пляже. Сальма была одета в красивое платье цвета фуксии, в руках – букет цветов. Церемония прошла по местным обычаям: с омовением рук, браслетами для жениха и невесты из банановых листьев и сертификатом, подтверждающим, что они действительно поженились.