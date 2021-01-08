Действующий президент США Дональд Трамп сообщил в своем Твиттере, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена, которая, согласно Конституции, должна состояться 20 января.- Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января, — написал Трамп.ЧТО, ГДЕ И КОГДАСогласно американским конституционным нормам, которыми так гордятся жители США, инаугурация президента проходит 20 января и представляет собой одно из самых широкомасштабных и торжественных действий в стране.Это торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента страны. В Конституции, а точнее, в Двадцатой поправке к ней, прописана дата – 20 января. Место - площадь перед Капитолием в Вашингтоне – это уже традиция.Равно как и присяга. Принесет ли ее избранный президент, забудет слова или не дочитает текст до конца – совершенно неважно: в полдень 20 января он станет новым главой государства безо всяких условий.ТАНЦУЮТ ВСЕВ программе мероприятия: приведение президента и вице-президента к присяге, официальные застолья, инаугурационный бал (не всегда один), концерт и парад. И, конечно же, беспрецедентные меры безопасности, которые обеспечивают военные и полиция. В этом году ко всему перечисленному добавятся и меры по защите гостей от коронавируса.РАСХОДНАЯ ЧАСТЬПеречисленного вполне достаточно, чтобы понять – мероприятие далеко не дешевое: известно, что на инаугурацию Трампа было потрачено порядка $200 миллионов. Каждый раз перед церемонией идут бурные обсуждения необходимых сумм, которые из-за инфляции становятся все больше и больше.Кто же за это платит? Большая часть расходов ложится на госбюджет и, соответственно, на плечи налогоплательщиков. Однако помимо этого существует Инаугурационный комитет, собирающий частные пожертвования на проведение церемонии. За счет таких пожертвований во время инаугурации Дональда Трампа была погашена третья часть расходов – около $70 миллионов. Сколько удастся в этом году собрать команде Байдена – пока не было объявлено.Для сравнения:Инаугурационный комитет Рональда Рейгана сумел собрать $19 миллионов в 1981 году и $20 миллионов в 1985 году.Комитет Джорджа Буша-старшего собрал $30 миллионов в 1989 году.Инаугурационному комитету Билла Клинтона удалось накопить $33 миллионов в 1993 году и $30 миллионов в 1997 году.Комитет Джорджа Буша-младшего сумел собрать порядка $40 миллионов в 2001 году и около $42 миллионов в 2005-м.Во время первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году было собрано $53 миллиона, а во время второй (в 2013 году) – $44 миллиона.ОТЛИЧИЯ ЭТОГО ГОДАВ главный символ передачи власти в США вносит коррективы ситуация с коронавирусом. Несмотря на то, что церемония действительно очень затратная, она, в то же время, является и источником дохода: по традиции на нее стремится приехать огромное число гостей, количество которых оценивают примерно в 200 тысяч человек.В этом же году попасть на торжества смогут лишь члены Конгресса.«На 59-ю церемонию инаугурации приглашения членам 117-го Конгресса будут ограничены билетами им лично и по еще одному гостю на человека», – сказано в заявлении Инаугурационного комитета Байдена.Всех остальных граждан США призывают остаться во время торжеств дома и ограничиться просмотром телевизоров.Парада не будет. Вместо этого телеканалы будут транслировать виртуальную версию парада, в котором в видеоформате примут участие музыканты и артисты.Байден и Харрис примут участие в традиционном смотре войск на Капитолийском холме. После этого военные препроводят Байдена к Белому дому.Инаугурационные торжества считаются внутренним «праздником» Америки. На нее не приглашают глав иностранных государств. Но рассылают приглашения главам иностранных дипмиссий, аккредитованных в Вашингтоне. Также среди почетных гостей – бывшие американские президенты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп не придет к Байдену, а Обама забыл текст присяги: чем в США запоминаются инаугурации президентовНынешние выборы президента США грозят нарушить множество традиций, которыми так гордятся американцы (подробности)