Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации нового избранного главы государства Джозефа Байдена. Об этом республиканец написал в своем микроблоге в социально сети Twitter в пятницу, 8 января.- Для всех, кто интересовался: я не пойду на инаугурацию 20 января, - написал Дональд Трамп.Как сообщал сайт kp.ru, по информации американских СМИ, более 200 конгрессменов поддерживают отстранение Трампа от должности. Почти все голосующие за такую идею относятся либо к Демократической партии, либо к числу независимых членов Конгресса.Напомним, что демократы Конгресса призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке конституции о недееспособности президента после беспорядков в Вашингтоне в минувшую среду. В ходе штурма здания Капитолия протестующими сторонники республиканца погибли пять человек. Среди них – женщина-ветеран и один из сотрудников Капитолия.