В Палате представителей конгрессмены-демократы подготовили проект импичмента президенту США Дональду Трампу. Американского лидера обвинили в подстрекательстве к мятежу.«Он добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в незамедлительных незаконных действиях в Капитолии. Подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников охраны, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия», - говорится в документе.По мнению авторов, Трамп подверг большой опасности безопасность США и всего демократического института власти.В данной ситуации американский президент оказался в крайне затруднительной ситуации, которая может грозить тотальным подрывом его будущей политической карьеры.- Захватившие Капитолий, сыграли злую шутку с Трампом, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда» американист Алексей Наумов. - Трамп был кандидатом 2024 года и был не только кандидатом от народа, но еще и от Республиканской партии. После случившегося в Конгрессе сложнее его поддерживать. Трамп только уменьшил свои политические шансы на будущее. Демократия будет, а вот Трампа будет меньше, а может и вообще не будет, смотря, как он будет себя вести в ближайшие недели.По мнению политолога, всю свою сознательную жизнь Дональд Трамп только и делает, что повышает рискованные ставки. Но в этот раз, действуя привычным ему образом, республиканец не предугадал, к чему могут привести такие игры.- Многие его помощники и конфиденты отмечали, что Трамп понимал, что 20 января придется уходить из Белого дома, но уходить надо было с грохотом, чтобы в 2024 году вновь вернуться. Но на этот раз Трамп перегрел свою аудиторию и не смог остановиться в нужный момент, - считает Наумов.