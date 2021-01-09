Трансферное окно в России открывается только 29 января. Но в Европе период зимних переходов уже стартовал. Впереди у менеджеров клубов РПЛ два месяца активных переговоров, торговли и сделок. «КП» выбрала нескольких главных трансферных сюжетов, за которыми стоит следить этой зимой.Нужен ли кому-то Кокорин?Для боссов красно-белых избавиться от бесполезного, но очень дорого обходящегося Александра Кокорина – главное загаданное желание под бой курантов. Только непонятно, кому нужен 30-летний незабивной форвард с зарплатой 3 млн евро в год и с вечными проблемами со здоровьем, обостряющимися странным образом перед матчами с «Зенитом» и «Сочи».Чтобы поднять интерес к Кокорину, то и дело всплывают слухи о том, что якобы к игроку присматриваются итальянские «Болонья», «Фиорентина» и «Рома». Но если Александр окажется в Италии – это станет большим чудом. А пока единственным реальным вариантом для Кокорина считается «Сочи», где он отыграл полсезона после выхода из заключения. Но судя по всему предложения пока нет и от южного клуба, и нападающий едет со «Спартаком» на первый сбор.«Ростов» готов продать НорманнаВ России «Ростов» превратился в самый удачный трансферный клуб. В команде Валерия Карпина игроки быстро выходят на следующий уровень, и их, не передерживая, продают в клубы уровнем выше. Зимой, возможно, «Ростов» покинет следующая звезда – Матиас Норманн. 24-летнего полузащитника хотят видеть у себя некоторые клубы АПЛ. Для российских же команд он слишком дорогой – заплатить 20 млн евро за легионера сейчас в России мало кто способен.«Зенит» ищет покупателя на Дриусси, но может продать АзмунаВ конце 2020 года Дриусси устроил демарш, заявил, что его не устраивает позиция на поле, и четко дал понять, что готов бежать из «Зенита». Пока покупателей на аргентинца нет. Но зато, похоже, есть интерес к Азмуну. Иранец попал в сферу интересов «Боруссии», и если даже Дортмунд пожалеет на него 20 млн евро, все равно этот хороший знак – значит игроки «Зенита» все-таки котируются в Европе.ЦСКА думает избавиться от ГайчаВ ЦСКА тоже хотят провести работы над летними ошибками. Аргентинский форвард разочаровал, потерял игровую практику и рискует не попасть в состав сборной Аргентины на Олимпиаду. Но вряд ли кто-то его купит вот так сразу. Значит рассматривается вариант с арендой. На данный момент фигурируют два варианта – «Бешикташ» и «Бока Хуниорс». Но пока все на уровне слухов.Когда открываются и закрываются трансферные окна в ЕвропеВ Европе зимний трансферный период уже стартовал. А вот в России окно откроется намного позже, зато и период дозаявок закончится только в конце зимы.Россия: 29 января – 25 февраляАнглия: 1 января – 31 январяИталия: 4 января – 1 февраляИспания: 4 января – 1 февраляГермания: 2 января – 1 февраляФранция: 2 января – 1 февраля