Пассажирский самолет Boing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air, который выполнял рейс SJ182 из Джакарты в Понтианакранее, ранее пропавший с радаров, найден в воде.Как передает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение, капитан корабля береговой охраны нашел в воде обломки самолета и тела пассажиров.Ранее сообщалось, что на борту лайнера находится около 59 пассажиров, среди которых шесть детей. Первый полет этого Boing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air состоялся в мае 1994 года, то есть этому лайнеру 26 лет.По предварительной информации, россиян на борту самолета не было,. Об этом RT сообщили в посольстве РФ.Напомним, как писал сайт kp.ru, последний контакт с Boing 737-500 был пойман в 14.40 по Гринвичу. Министерство транспорта Индонезии сообщило о начале поисково-спасательной операции после потери контакта с рейсом Sriwijaya Air.