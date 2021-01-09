Со дня официального развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло три месяца. При этом бывшие супруги стараются ради единственной дочки Насти поддерживать хорошие отношения. Не так давно они даже воссоединились, чтобы вместе отпраздновать семилетие наследницы. При этом известно, что после разрыва актриса с дочкой остались жить в четырехэтажном доме на Рублевке, который купил резидент Comedy Club.Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись после семи лет брака, но продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию. Бывшие супруги договорились о том, что актриса останется жить с наследницей в роскоши. Гарик отдал бывшей жене и дочке особняк за 100 миллионов рублей.410-метровый дом он купил в 2014 году, когда Насте едва исполнился год. Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке на Рублевке - почти восемь соток.Актриса в одном из интервью призналась, что на дом заработал муж. \\"Ты думаешь, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, - общее. Все, что зарабатываю я, - мое\\", - делилась звезда в разговоре с Александром Цыпкиным.Четырехэтажный таунхаус в туринском стиле находится в закрытом поселке в 10 минутах от концертного зала \\"Барвиха Luxury Village\\". В пяти минутах от особняка расположена школа \\"Президент\\", где учится дочь знаменитостей.В шикарном особняке мраморные полы, мебель из натурального дерева и кожи. Дом украшают колонны, хрустальные люстры и изысканный декор. Вся отделка выполнена в максимально светлых тонах. Изюминкой коттеджа является белоснежный камин из натурального камня в гостиной.В детской комнате постелены дубовые полы. В огромном шкафу от пола до потолка - десятки игрушек. Настя растет как принцесса.