Надо признать, что далеко не все верили в победу 17-летней Яны Габбасовой из Нефтекамска в «Голосе». Во-первых, самая юная финалистка — да еще и против троих мужчин, опытных артистов (это не сексизм, а факт статистики — голосует все-таки преимущественно женская аудитория). Во-вторых, на слепых прослушиваниях впечатлила только Полину Гагарину, больше никто не повернулся. А в детский «Голос» и вовсе не попала. Однако девушка доказала всем (и прежде всего себе), что регалии, опыт и статус фаворита вовсе не гарантия победы. Продемонстрировав пылающий характер, яркий вокал и железную волю, Яна стала самой молодой победительницей российской версии шоу за всю его историю. И объяснила «КП», как так получилось.- Яна, как давно вы начали заниматься вокалом и когда поняли, что хотели бы посвятить этому жизнь?- Еще в пять лет. Были танцы, плавание и настольный теннис, но они отошли на второй план. Родители отвели к первому в моей жизни педагогу по вокалу, потому что увидели страсть к музыке. И уже 12 лет я твердо знала, что буду поступать в музыкальный колледж и двигаться в этом направлении дальше.- Вы вроде бы уже пробовались в «Голос», только в детскую версию. Помните, как и когда приходили в шоу «Голос.Дети»?- Я пришла в проект в 13 лет (2006 год), довольно плохо спела на кастинге и понимала, что меня не возьмут. Но все равно дождалась списка — моего имени там не было. Наверно, это было к лучшему, потому что после этого начала усиленно готовиться ко взрослому «Голосу». Все сложилось успешно.- В чью команду хотели попасть в этом году?- Такой цели не было. Всех наставников очень уважаю, люблю их музыку. Но мне кажется, это судьба, что ко мне повернулась только Полина. Думаю, никто не смог бы меня раскрыть так, как она. Это стопроцентно мой наставник, мой человек, очень рада, что все так сложилось.- Полина Гагарина - единственная, кто повернулся к вам. Было страшно, что случится провал?- Я не расстроилась, потому что знала: в будущем покажу все, что умею. Многие заметили, что в слепых прослушиваниях я не раскрылась на 100%. Сама поняла, что надо идти напролом и работать. Полина сказала, что я боец, и это так. В жизни я всегда проявляла упертость и наглость в хорошем смысле слова. Это и помогло.- Вы признались, что наставница сильно помогла вам по ходу проекта. В чем эта помощь заключалась?- Мы очень долго и усердно репетировали. Она делилась опытом, мы разбирали каждую строчку исполняемой песни, отрабатывали каждое движение на сцене, каждый взгляд. Полина очень требовательный наставник, что и нужно было мне. Если бы она была мягче, ничего бы, возможно, не получилось.- Как вы чувствовали себя в день финала? Было ощущение, что возникли проблемы со связками и понадобилась помощь фониатра.- У меня полностью были сорваны связки, я болела. И это продолжалось на протяжении всех прямых эфиров, не только в финале. Со мной работал фониатр, мне делали вливания (лекарственных препаратов в горло), поэтому было дико сложно. Видимо, жизнь решила проверить меня на прочность, и я преодолела это. До сих пор лечусь и надеюсь, что вскоре восстановлю связки и продолжу петь.- Вы были уверены в победе? Не было страха, что вы самая молодая из финалистов и менее опытная?- Я даже не рассматривала такого варианта, что выиграю такой масштабный проект в 17 лет. При этом чувствовала огромную поддержку за спиной — республика Башкортостан, мои поклонники в соцсетях. Правда, и при этом подумать не могла, что одержу победу.- Некоторые зрители после финала начали писать, что ваша победа несправедлива. Мол, победить должен был Олег Аккуратов. Насколько для вас такой результат финала заслужен?- Каждый, кто оказался в финале, был достоин победы. Мы прошли огромный путь. Было действительно сложно. Кто бы не победил, все равно останутся недовольные. Сколько людей — столько и мнений. Я считаю, что моя победа была заслуженной. Я выстояла весь путь и достойно представила команду Полины Гагариной. Она впервые стала победителем проекта среди наставников. Горжусь этим.- В прямом эфире инстаграма подписчикам вы рассказали, что заблудились в Москве после победы. Как это было?- Когда мы сели в машину и собрались домой, папа на радостях после моей победы набрал в навигаторе не тот адрес, и мы уехали в другой конец Москвы. Как шутит теперь папа, навернули круг почета. Потом ехали домой очень уставшими, но счастливыми.- Как вас встречали в родном Нефтекамске? Руководство республики не обращалось?- Люди встретили меня радостно. Узнают, подходят фотографироваться. С главой республики Башкортостан и мэром Нефтекамска мы увидимся в ближайшее время. Они меня очень поддерживают. Поздравили по телефону.- Как намерены распорядиться призами «Голоса»?- Пока еще не знаем, куда потратим денежный приз, но домашняя студия звукозаписи (от компании Universal Music) — то, о чем мы давно мечтали. Потому что вместе с папой пишем музыку дома и качественная аппаратура для этого крайне необходима. Крутой подарок! Хочу, чтобы люди услышали мои песни.- Где вы сейчас учитесь?- Мы с родителями полтора года назад переехали в Москву, где я учусь Московском Губернском колледже искусств на музыкальном отделении.- Как бы вы отнеслись к тому, что Первый канал предложил бы вам представить Россию на «Евровидении»?- Я была бы самым счастливым человеком. Это огромная честь и высокий уровень. Очень волнительно, с одной стороны. Но с другой — никогда бы не отказалась от такого предложения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСначала затравили, потом угрожали: дочь ведущего Сашу Будникову убрали из \\"Голоса\\"18-летняя певица, которую окрестили \\"блатной\\", вылетела из шоу со слезами на глазах (подробности)