Сначала затравили, потом угрожали: дочь ведущего Сашу Будникову убрали из "Голоса"

Саша Будникова оказалась в центре скандала. Фото: Первый канал. Шоу "Голос".

Дочь известного ведущего Романа Будникова покинула девятый сезон шоу "Голос". Саша Будникова с первого своего выступления оказалась в центре скандала. 18-летняя девушка с легкостью прошла слепые прослушивания. А когда наставники одновременно повернулись к ней, этот факт насторожил телезрителей. Многие тогда предположили, что попасть в проект вокалистке помогли связи ее знаменитого отца. Однако на этапе "Нокаутов" исполнительницу убрали с проекта.

Первым сенсационную новость сообщил телеграм-канал НеМалахов. "По нашей информации, сегодня в «Голосе» сольют Сашу Будникову, из-за который разразился грандиозный скандал. Но по справедливости - Пурис была на две головы сильнее и Будниковой, и Строкаченко (все выступали в тройке Басты). Выбывших могли спасти другие наставники, но не захотели. Может, потому что информационный шлейф за Будниковой уже такой, что нет смысла выставлять ее на зрительское голосование", - написали авторы.

Саша Будникова расплакалась. Фото: Первый канал. Шоу "Голос".

Собственно, через несколько часов скандальная информация нашла подтверждение. В первый же день этапа "Нокауты", когда наставники выбирают из трех своих подопечных одного, дочь известного ведущего Романа Будникова оказалась в числе аутсайдеров.

В тройке с Сашей выступали Елизавета Пурис и Марина Строкаченко. Скандальная участница блестяще исполнила свою композицию, но Баста сделал выбор в пользу Пурис. У Александры оставалась последняя надежда на то, что ее спасут другие наставники. Однако никто из них не пожелал взять юную певицу к себе в команду, несмотря на то что номер Будниковой всем понравился.

В итоге девушка расплакалась. "Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу", - поделилась эмоциями экс-участница. Певица также рассказала, что Баста настолько тепло и с любовью относился к своим подопечным, что она чувствовала себя его младшей сестрой или дочкой. По словам исполнительницы, она была готова покинуть проект. "Обидно, что так быстро все закончилось", - резюмировала Александра.

Напомним, Саша Будникова стала самой скандальной участницей девятого сезона шоу "Голос". Когда выяснилось, что ее отцом является ведущий передачи "Доброе утро!" Роман Будников, сразу же появились слухи о блате на проекте. Баста высмеял подобные домыслы, однако его подопечную продолжали травить в соцсетях. А потом и вовсе хейтеры перешли к угрозам.

В итоге Будникова выступила с официальным заявлением. Она сообщила, что ни она, ни ее отец не имеют дружеских связей с наставниками и продюсерами проекта. По ее словам, она с детства занималась музыкой. Девушка следила за проектом "Голос" много лет и мечтала принять в нем участие.