В столице Испании, городе Мадриде, 9 января 2021 года произошел сильнейший снегопад за последние 80 лет. Из-за внезапно обрушившейся на населенный пункт стихии на время пришлось закрыть аэропорт Мадрид-Барахас и отменить более двух десятков рейсов из-за плохой видимости на взлетно-посадочных полосах.Из-за большого количества осадков город оказался практический полностью парализован. При этом, уровень погодной опасности в испанской столице и других городах страны повышен до самого высокого - красного, пишет El Mundo.Кроме того, сильнейшая стихия нарушила и железнодорожное движение по некоторым направлениям в Испании. Также из-за заснеженных дорог не будут ходить автобусы. Специалисты на технике занимаются расчисткой улиц и дворов испанского города, многие автомобилисты отказались от поездок и занялись расчисткой своих машин. К операции по оказанию им помощи \\"заложникам стихии\\" - водителям, которых занесло снегом на трассе - подключены военные, которые пытаются расчистить дороги.В результате обрушившегося на столицу большого количества снега не обошлось и без неприятностей. Снег не выдержали деревья, рухнувшие и покосившиеся прямо на середины улиц и проезжую часть. Также по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на территорию Испании сильнейшей бури со снегопадами.Мужчина и женщина из Андалусии погибли после того, как машину унесла река. Еще один труп был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо, а тело окоченевшего бездомного нашли в провинции Сарагоса.Специалисты предупреждают, что такая сложная ситуация наблюдается и в нескольких других испанских регионах. В некоторых населенных пунктах власти даже отменили занятия для учащихся. Согласно прогнозу, погодные условия начнут улучшаться лишь в воскресенье, однако уже с 11 января в Испанию придет резкое похолодание.Также Государственная картинная галерея в Мадриде предупредила посетителей, что не сможет возобновит работу в воскресенье и понедельник, потому что ее занесло. Сугробы возле \\"храма искусства\\" выше пояса.