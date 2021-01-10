В России больше миллиона человек уже сделали прививку «Спутником V». Первой российской вакциной от коронавируса активно прививаются и знаменитости. Звезды, которые не стали скрывать от публики факт своей вакцинации от коронавируса, уже приняли на себя удар критики от антипрививочников – причем, часто это оскорбления и безосновательные претензии. Поэтому многие знаменитости, наблюдая за агрессивной реакцией антипрививочников в соцсетях, не стали афишировать, что вакцинировались. Рассказываем о тех, кто не скрывает факт вакцинации от коронавируса.74-летний телеведущий Дмитрий Крылов на новогодних каникулах сделал первую прививку. Вакцинация проходит в 2 этапа – вторую прививку делают через 21 день после первой. Крылов, вернувшись домой, рассмотрел «сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции» - это бумага, которую дают москвичам, в ней указано где и когда человек был вакцинирован. Крылов рассмотрел дома бумагу, обнаружив в ней данные о вакцинации «Гам-Ковид-Вак» и забеспокоился, о чем и написал в социальных сетях: «В названии вакцины нет слова «Спутник». У вас, кто уже укололся такие же бумажки?».Телеведущего друзья и коллеги тут же успокоили: «Спутник V» - это торговая марка вакцины «Гам-Ковид-Вак». Крылов сообщил, что никаких побочных эффектов после прививки не заметил. Звезда телеэкрана тут же получил не только слова поддержки от привитых друзей, но и оскорбительные комментарии, среди которых: «теперь из привитого места вырастет ананас», «Билл Гейтс радостно потирает руки» и т.п. Как верно заметил один из друзей Крылова: «Единственная побочка от прививки – неадекватная реакция антипрививочников».52-летния продюсер Максим Фадеев в один из праздничных дней вакцинировался. Фадеев сообщил, что изучил эту тему, пообщался с докторами и уверен в безопасности и необходимости прививки от коронавируса. Сообщил в социальных сетях. Тут же его атаковали в инстаграме - комментарий тысячи. Много слов поддержки – но достаточно и агрессии, и глупости. Вот некоторые комментарии. «Сколько заплатили за рекламу вакцины», «я читала – в течении года все, кто привился умрут». Фадеев человек терпеливый, поэтому в начале даже объяснял: «Мне тут пишут, что это реклама. Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь. Это мой принцип!»Фадеев был удивлен, что получил сотни негативных откликов. Он не скрывает, что решение о вакцинации принимал после раздумий, сомневался. Но он в группе риска, поэтому и привился: «У меня была тяжелая операция на сердце в 17 лет, с последствиями, клинической смертью. Это заболевание является отягчающим для ковида, который «бьет» по людям с диабетом, сердечной недостаточностью. Как правило, эти люди переносят болезнь с трудом либо не переносят совсем. Взвесив риски, подумал, что правильнее будет пойти по наименьшему сопротивлению. Это был единственный мой мотив».57-летний телеведущий Владимир Соловьев поддержал Фадеева, и тут же «получил» порцию негатива. Соловьев на вопросы подписчиков Макса ответил, что тоже вакцинировался: «Еще среди добровольцев».63-летняя Светлана Сорокина так же на праздниках сделала первую прививку «Спутником V». Дочь телеведущей переболела коронавирусом, а вот Светлана не болела и не хочет, поэтому вакцинировалась. Никаких побочных эффектов не испытала. «Ну подумаешь, укол. Укололся и пошел!» - Сорокина ответила подписчикам, что не боится вакцинирования.67-летняя актриса и худрук Театра Ленсовета Лариса Луппиан вакцинировалась в Санкт-Петербурге. Супруга Михаила Боярского перенесла прививку хорошо, отметив, что укол безболезненный – ощущения такие же, как при вакцинации от гриппа.50-летняя Марианна Максимовская перед прививкой «Спутник V» общалась с ее разработчиком академиком Гинцбуром. У телеведущей диабет первого типа: «Мне «Спутник» подошел. По словам академика, диабетикам и сердечникам как раз вакцина нужна. Ее нельзя делать людям с аутоиммунными заболеваниями».Максимовская привилась до праздников, предварительно убедившись, что у нее отсутствуют антитела к коронавирусу. После вакцинации Марианна сообщила, что теперь у нее достаточно антител. Кроме того, после прививки все в ее семье переболели коронавирусом, а Максимовская не заболела.57-летний Владимир Машков в праздничные дни привился вторым компонентом вакцины «Спутник V». Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков нормально перенес вакцинацию, ее необходимость объяснил так: «Мы все живем в страхах, в разных видах страхов. Вот этот, который на нас напал в последнее время, от него нужно избавляться. Тем более тем, кто непосредственно работает с большими коллективами».48-летний Сергей Брилев в январе отправится уже на вторую прививку. После первой телеведущий встречал новогодние праздники с бокалом безалкогольного вина, и не испытывал никаких побочных эффектов.Также вакцинировались от коронавируса 63-летний Юрий Стоянов, 56-летняя Алена Апина, 38-летний Евгений Плющенко и многие другие артисты, которые предпочитают не афишировать этот факт.59-летняя Елена Малышева сообщила, что в ее семье и у мужа, и у мамы высокий титр антител к коронавирусу, поэтому им прививка не нужна. Телеведущая программы «Жить здорово» в эти дни ждет результаты своего анализа – если у нее нет антител, то в ближайшие дни она привьется. Об этом Елена Васильевна сообщила в инстаграме, получив в ответ множество оскорблений и даже клеветы в духе «все, кто сделает прививку – умрет». Однако здравых рассуждений и вопросов было больше. Малышева отвечая на них, сообщила, что по научным данным прививка безопасна, наша вакцина соответствует всем мировым стандартам. Елена Васильевна сообщила, что самыми первыми «Спутником» вакцинировались его создатели – их около 40 человек, и они сделали прививку добровольно.Телеведущая, профессор и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на самые частые вопросы о вакцинации от коронавируса:- Нужна ли вакцинация людям старше 65 лет?- «Да, нужна. Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от короновируснои инфекции у них самый высокий в популяции».- При ожирении и диабете вакцинация нужна?- «Нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом. Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %.- Нужна ли вакцинация детям?- «Нет! Дети практически не болеют, практически не умирают от коронавируса. Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того, все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет».- Есть ли у вакцины серьезные побочные эффекты?– «Нет. Все данные по вакцине «Спутник» опубликованы. Серьезных побочных эффектов у нее нет. Впервые в истории нашей страны с этой вакциной проводятся огромные клинические исследования по всем международным стандартам и правилам. К настоящему времени привиты десятки тысяч людей. Результаты наблюдения за ними есть. Пока врачи не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение в месте укола, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей появляется гипертермии в первые сутки после введения».- Даст ли вакцина сто процентную защиту от коронавируса?- «Нет. Эффективность вакцины 95%. Это очень высокая эффективность. Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того, вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДоктор Мясников развеял слухи о вакцинации: чипирование, бесплодие, кому нельзя делать прививкуИзвестный врач в эфире Радио «Комсомольская правда» ответил на главный вопрос: спасет ли вакцинация человечество (подробности)