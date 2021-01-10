Несмотря на то, что сотрудники ФБР не склонны рассматривать недавний штурм Капитолия как глобальный преступный заговор и придерживаются версии спонтанных беспорядков, их заинтересовало наличие у «участников мирного протеста» оружия, а также пластиковых стяжек, которые можно использовать в качестве импровизированных наручников.В ведомстве допускают, что среди участников штурма были представители военных или силовых структур, а некоторые из митингующих собирались причинить вред законодателям – убить их или взять в заложники.Журналистам удалось выяснить, что одним из активистов протестной акции был подполковник ВВС в отставке – на «мирную» демонстрацию он приехал облаченным в бронежилет и тактический шлем и именно у него был замечен пучок пластиковых стяжек.По поводу экипировки бывший военный заявил, что она ему понадобилась в качестве меры защиты от потенциальных агрессоров из «Антифа» и Black Lives Matter, а стяжки он нашел на полу в Капитолии и просто не успел их сдать полиции.Правоохранители Вашингтона нашли хозяина фургона, припаркованного неподалеку от Капитолия, в котором обнаружились самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие. Им оказался 70-летний житель Алабамы. Во время задержания у него были обнаружены два пистолета. Теперь мужчине предъявлены обвинения в ношении оружия без лицензии.В числе задержанных после штурма Капитолия оказались два человека, имевших ранее проблемы с законом, а также участник митинга, который писал своим знакомым о желании «в прямом эфире пустить пулю в голову Нэнси Пелоси».В прокуратуре округа Колумбия и ФБР заявили, что не пожалеют сил и средств, чтобы докопаться до истины и выяснить действительные мотивы участников штурма, а также тех, кто все это спланировал – ранее в соцсетях появились предположения, что настоящими организаторами нападения на Капитолий стали левые организации, которые маскируются под сторонников Трампа.