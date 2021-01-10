В Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. По предварительным данным Центризибиркома, почти четыре пятых избирателей отдали свои голоса Садыру Жапарову — он в последнее время исполнял обязанности премьер-министра республики. У ставшего вторым Адахана Мадумарова (уже дважды баллотировался на этот пост) немногим более 6,5% голосов. Одновременно с этим состоялся и референдум о том, как должна управляться страна. Три четверти граждан высказались за президентскую форму правления, немногим более 10% - за парламентскую.За комментарием «КП» обратилась к директору Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семену Багадасарову.- Новый президент Кыргызстана может изменить отношения Бишкека с Москвой?- Там есть сильная зависимость от мигрантов. В рамках ЕврАзЭСа они пользуются безвизовыми и прочими привилегиями от России. 600 тысяч работающих у нас граждан — это чуть ли не 10 процентов от их населения. От 25 до 30% бюджета формировалось от их валютных перечислений из России. Для Бишкека это очень существенно.- Наши военные объекты…- У нас есть авиабаза в Канте в Чуйской области - не очень понятно, правда, для чего. Есть узел связи, который обеспечивает связь с объектами наших военно-морских сил в океане. Есть объект, отслеживающий сейсмическую активность, связанную с ядерными взрывами. И на Иссык-Куле станция, где испытывает торпеды. Там особые характеристики воды — плотность и так далее. Не думаю, что новый руководитель страны при каких-либо условиях эти пункты прикроет. Но в республике усиливается турецкое влияние. На глазах. Это создает опасность. Юг Кыргызстана — своеобразный террористический хаб. Кого у нас здесь задерживают за подобное — как раз выходцев из данного региона. И второе — наркота, которая идет через афганский Бадахшан, Горный Бадахшан и выходит на Кыргызстан - и дальше на север через Казахстан. Это опасно. Особенно в связи с безвизовым режимом. И спецслужбы зарубежные могут этим пользоваться. Мы должны учитывать агрессивно-наступательную политику Анкары в регионе,- Ориентированность Жапарова известна — Запад, Восток, Север?- Там клановая система. Есть потомки тюрков, есть потомки монголов. Если упрощенно, северные и южные кланы. И позиция и действия любого руководителя связаны с поддержкой уважаемых людей из кланов.- Из ОДКБ Бишкек не выйдет?- ОДКБ не та организация, о которой надо беспокоиться. Она мало что значит. А вот ЕврАзЭС для них кое-что значит.- Эти выборы — гарантия от очередной киргизской революции хотя бы на некоторое время?- Надеюсь, на этот раз пронесет. Хотя и нет гарантий.- В республике также прошел референдум по форме правления — 75% высказались за президентскую республику.- В свое время после президента Бакиева была придумана довольно странная система, при которой реально все-равно правил президент. То есть Конституция — конституцией, а реальность — реальностью.