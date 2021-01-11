Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка России:- Хорошее - я не заболела. В октябре сделала прививку. Вакцинировалась и вся моя семья. Еще я почти 5 лет корпела над Конвенцией об охране культурного наследия стран СНГ - и Межпарламентская ассамблея ее приняла. А внучка пошла в первый класс и в обычную, и в музыкальную школу. И мы с ней занимались на рождественских праздниках сольфеджио.Лео БОКЕРИЯ, президент Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:- Количество операций снизилось - больные не могли приехать. Мы пытались убедить региональные власти разрешить такие выезды, сами выезжали в регионы. Удалось провести Всероссийский съезд сосудистых хирургов в режиме онлайн - количество участников оказалось больше, чем обычно. Смогли выполнить и две операции с использованием механического сердца.Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ:- Я преодолел коронавирус и не умер, нет видимых последствий, а хорошо это или плохо - вопрос философский. Остро ощущаю изменение привычного образа жизни. Но в России сделали правильные выводы из всего, что творилось в 2020-м.Виктор БЕРЕЖНОЙ, системный администратор:- Несмотря на самоизоляцию, стали общаться через соцсети гораздо больше, чем до пандемии. Этот феномен еще надо обдумать.Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:- Программа господдержки разных отраслей важна была. Жаль только, что турагенты в этой цепочке не участвовали - те, что работают с людьми на земле. У них был бы интерес больше привлекать граждан к новым направлениям внутрироссийского туризма.Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:- Я записался добровольцем третьего этапа проверки вакцины «Спутник V». И перед испытанием проверяют уровень иммунитета. Оказалось, что у меня он такой, что пока прививаться не надо.Даниил, читатель сайта KP.RU:- Я поступил в серьезный вуз, мама нашла работу, а папа не потерял.