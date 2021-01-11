На фондовом рынке произошел очередной казус: после призыва основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пользоваться мессенджером Signal в цене взлетели акции компании Signal Advance, не имеющей к приложению ни малейшего отношения.Совет Маска был продиктован изменением в политике конфиденциальности популярного мессенджера WhatsApp, в то время как Signal является программой с открытым исходным кодом и высокой степенью защиты личных данных.Подписчики предпринимателя кинулись скупать акции малоизвестной компании Signal Advance, которая занимается разработкой и использованием технологий в области здравоохранения. В результате ошибки рыночная стоимость акций Signal Advance выросла с $0,6 до $7,19, а капитализация компании увеличилась с $55 миллионов до $660 миллионов.Неизвестно, что по этому поводу думают в Signal Advance, а вот разработчики приложения ситуацию прокомментировали:– Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция в вашу конфиденциальность.В 2019 году инвесторы перепутали сервис видеосвязи Zoom с китайской компанией Zoom Technologies и подняли стоимость ее акций в тысячи раз, в прошлом году они совершили ту же ошибку, но на этот раз акции Zoom Technologies подорожжали лишь пятикратно.В 2014 году подобное произошло и со стоимостью акций компании Tweeter Home Entertainment Group на волне ажиотажного интереса к соцсетям – фирму перепутали с известным Twitter.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИлон Маск распродает свое имущество, чтобы колонизировать Марс и сэкономить на налогахСамый богатый человек планеты начал избавляться от недвижимости (подробности).