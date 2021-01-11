Два с половиной года назад на просторах интернета разве что не слагали песни о настоящем, народном чиновнике, который появился в далекой Якутии и вдруг, по мнению обитателей соцсетей, принялся служить не бездушной вертикали, а людям...Сюжет в общем-то знакомый, хабаровский...Одолев на выборах всемогущего единороса, Сардана Авксентьева выставила на продажу почти весь автопарк персональных джипов мэрии, снизила плату за проезд в общественном транспорте, отменила банкеты и другие «кормушки» для чиновников, отказалась принимать у строителей плохие дороги, но главное - заявила: будем работать по-новому – честно.И вот - отставка.Официально по состоянию здоровья.В соцсетях Авксентьева обратилась к горожанам:«Уважаемые работодатели (так мэр называет своих горожан, - ред.), прошу отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни...»На официальной страничке мэрии действительно появилась информация «о несоответствии норме ряда анализов (маркеров)». И о том, что «врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время».«Авксентьева действительно сдала за эти два года, - сообщил мне якутский коллега. - То, что у нее возникли проблемы со здоровьем, в городе ходили слухи давно... Но отставка неожиданна. Мэр у нас борется до конца. Многие ей палки в колеса ставили. Кто? Ох, это тяжелая история...УДАВКА БЕЗДЕНЕЖЬЯК избранию незапланированного мэра (а значит – к своему поражению) республиканские власти отнеслись сдержанно, без истерики – тут надо отдать им должное.Впрочем главе республики деваться некуда – всероссийская популярность Авксентьевой была такого масштаба, что воевать с ней в первые дни ее «мэрства» было бессмысленно, да и небезопасно для собственного имиджа. Впрочем, глава Якутска делала все, чтобы не ее не заподозрили в оппозиционности – даже вступила в клуб «сторонников Единой России» (но без членства в партии).К тому же «народный мэр» оказалась крепким хозяйственником – дорог по нацпроектам в Якутске строилось много, иногда из сварливости Авксентьевой дорожником приходилось переделывать - акты приемки она подписывала не всегда.Правда, из обещанного Авксентьевой удалось сделать, мягко говоря, не все. Удалось ровно то, из-за чего она выиграла выборы – пиар, открытость, гласность. Как это не назови.Достучаться до мэрии горожанам стало намного легче - достаточно просто написать в «инстаграм» мэру и проблема … решалась. Точнее – мэрия пыталась ее решить на те копейки, которые достаются муниципалам по всей России.Именно хроническое безденежье Якутска – стала главной головной болью народного мэра, и главным инструментом влияния на него.Денежная удавка работает медленно и умно. Через год оказалось, что Аксентьева уже не так популярна и не так успешна.Обещанных чудес не случилось. Парк внедорожников мэрия распродать так и не смогла, серьезных перемен при нищем городском бюджете не случилось, да и скандал с массовой гибелью собак в местном пункте передержки – стал всероссийским позором Якутска.Возможно, поэтому последние полгода правления «народного мэра» были самыми отчаянными.КАК АВКСЕНТЬЕВА ЧУТЬ МЭРИЮ НЕ ПРОДАЛАДемонстративно проголосовав против поправок в Конституцию (потому что, по словам пресс-секретаря мэра Алексея Толстиков, «в числе поправок отмена прямых выборов мэров»), Авксентьева в поиске денег для города предложила ... продать мэрию.По ее словам, «сейчас жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», а здание обходится городу слишком дорого.«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города, – заявила мэр. - Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда. Здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой. Одно пространство, где все видят друг друга\\".В итоге мэрия скоро переместится в 17-й квартал - самый неблагоустроенный микрорайон Якутска, сплошь застроенный двухэтажными бараками.Так чиновники хотят сэкономить для своих горожан 32 миллиона рублей в год.Именно «сэкономить» и именно «для своих».Непривычно, такое читать – не правда ли?«ЛЮДИ ЛЮБЯТ НОВОЕ, БЛЕСТЯЩЕЕ»Жаль. Дозвониться до Сарданы Аксентьевой я так и не смог.Градоначальник пока отказывается разговаривать с журналистами - скоро хирургическая операция.Впрочем, при нашем последнем разговоре (читайте на сайте kp.ru «Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин») Аксентьева, по моему, сказала главное.- Я разочарования не боюсь, – говорила она. - Скажу больше, я его жду. Я готова к тому, что поддержка пойдет на спад. Одна ошибка - и все моментально разлетится... Люди любят новое, блестящее, потом все забывается, появляются новые герои. Это нормально. Но я выражаю российскому интернет-пространству признательность. Обязательно включите это в интервью - слова поддержки для меня очень важны! Потому что бывают моменты, когда не получается, денег не хватает, как в любом муниципалитете… Но когда читаешь письма со всей страны: «Давай-давай, не сдавайся, у тебя все получится!» - ты заряжаешься.Здоровья, вам, народный мэр, не сдавайтесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Якутии Айсен Николаев: Сардана Авксентьева уходит c поста мэра Якутска по состоянию здоровья. На неё никто не давилОб этом руководитель региона рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности)Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: репортаж Владимира ВорсобинаПолитобозреватель «Комсомолки» отправился лично проверить феномен градоначальника Якутска, сокращающей траты на бюрократов (подробности)