Начнем с главного: получать заказы из зарубежных интернет-магазинов пока можно на тех же условиях, что и в 2020 году. Нормы беспошлинного ввоза товаров в посылках из-за кордона в 2021 году остались прежними. То есть при стоимости посылки до 200 евро и весе до 31 кг ничего таможне платить не надо. При превышении этой нормы, как и раньше, начислят пошлину — 15% с суммы сверх потолка (скажем, со 100 евро при посылке на 300 евро), но не менее 2 евро за «лишний» килограмм. Подробности можно почитать, например, на сайте «Почты России».А как же разговоры о том, что затариваться на алиэкспрессе и прочих подобных зарубежных площадках с этого Нового года станет уже не так дешево? Они и правда имели под собой весомые основания. План снижать потолок беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах действительно существовал и был одобрен предыдущим главой правительства Дмитрием Медведевым. Тогда, в 2019 году, расписание предполагалось такое: с 1 января 2020 года - потолок в 200 евро (это осуществили), с 1 июля 2020 — в 100 евро, с 1 января 2021 — в 50 евро, с 1 января 2022 года — в 20 евро. И если в 200 евро большая часть покупок с алиэкспресса вполне укладывается — как правило, там покупают всякую мелочевку типа наушников или фитнес-браслетов, которая в России тем не менее стоит примерно на 20-30% дороже, - то с 50, а тем более 20 евро это уже сложно.В итоге же на 200 евро пока и остановились. Даже Минфин - главный сторонник снижения беспошлинного порога — стал предлагать повременить с этой затеей в связи с коронавирусом. Как там заявили еще в апреле, к вопросу стоит вернуться не раньше середины 2021 года, а то и позже. В самом деле, главный мотив для новшеств назывался такой — пусть россияне активнее делают покупки в наших интернет-магазинах. Но коронавирус поддержал отечественную интернет-торговлю лучше всяких пошлин.Все это не означает, что в перспективе беспошлинный порог для зарубежных интернет-покупок не снизят. Но пока — выдохнули.Что же тогда с 1 января 2021 года подорожало? Почта России немного повысила тарифы на отправку международных посылок от нас за рубеж. Они сильно различаются в зависимости от страны и веса отправления — тем, кому это важно, лучше воспользоваться калькулятором на сайте www.pochta.ru . Кроме того, с 1 января при отправке товаров почтой за рубеж (даже частным образом) надо обязательно оформлять электронную почтовую декларацию. Это также можно сделать на сайте Почты России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые правила получения посылок из-за рубежа: Таможня дает добро, но берет себе 15%\\"Комсомолка\\" нашла ответы на главные вопросы о новых правилах получения посылок из-за рубежа (подробности).