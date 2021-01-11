Личные встречи лидеров Азербайджана и Армении никогда не были просто переговорами. А уж сегодня и подавно - проще тигра со львом усадить за один стол. Но Владимир Путин справился с этой задачей, пригласив в первый же рабочий день в России президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Кремль. Отказать ему они не смогли.На повестке дня было обсуждение двух месяцев, прошедших после заключения соглашения по Карабаху, и согласования следующих шагов.Два соседа вошли в кремлевский рабочий кабинет Путина, но ближе друг к другу не стали. Большой овальный стол позволял обоим разместиться на расстоянии в два-три метра.- Здравствуйте! - кивнул издалека Алиев.- Здравствуйте! - ответил тем же Пишян.Никакого сближения сторон не произошло.- Очень рад приветствовать вас в Москве и признателен вам за то, что вы откликнулись на предложение совместно обсудить ход реализации нашего трёхстороннего Заявления, - не терял тем не менее оптимизма Путин. - Россия дорожит партнёрскими и добрососедскими отношениями, связывающими наши страны и народы, поэтому мы с тревогой и искренним переживанием за судьбы людей следили за вспыхнувшим вооружённым конфликтом.Покончив с комплиментами, президент России перешел к подведению предварительных итогов.- Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются, - заявил Путин. - По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.В Карабахе развернуты российские миротворцы, обстановка в регионе спокойная, беженцы возвращаются в свои дома.- Успешно функционирует Международный центр гуманитарного реагирования, в рамках которого специалисты наших стран решают насущные вопросы, - напомнил и еще об одной стороне российской помощи Путин. - Сотрудники центра занимаются восстановлением энерго- и теплоснабжения.ЧТО СДЕЛАЛА РОССИЯ ДЛЯ КАРАБАХА- Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов.- Всего поставлено более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов.- Российские медики оказывают местному населению медицинскую помощь.- От мин очищено свыше 479 гектаров территории, проверено 182 километра дорог, 710 зданий и сооружений.- Обнаружено и уничтожено более 22 тысяч взрывоопасных предметов.После всего сказанного можно было уже говорить и о главном - что будет дальше.- Сегодня было бы важно, прежде всего, наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, - сказал Путин. - Это вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия. Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ.Президент России предложил, чтобы всем этим занялась специальная трёхсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.