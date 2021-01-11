Избранный президент США Джо Байден номинировал на пост главы ЦРУ Уильяма Бернса — бывшего посла Штатов в России. Он работал в Москве с 2005 по 2008-й, а сейчас стоит во главе аналитического центра по международным отношениям Фонда Карнеги.- Американский народ будет крепко спать с таким нашим следующим директором ЦРУ. – высказался Байден по поводу своего решения.Бернс первый карьерный дипломат, который возглавит (если, конечно, его кандидатуру поддержит Сенат) американскую внешнюю разведку. Он на дипслужбе больше 30 лет, возглавлял посольства США в России и Иордании. В 2008-2011 годах занимал пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. А 2 дня в январе 2009-го даже сам возглавлял Госдеп (аналог нашего МИДа): республиканка Кондолиза Райс уже ушла в отставку, а демократка Хиллари Клинтон еще не вступила в должность.- Бернс — один из лучших в США дипломатов. Он вполне мог занять пост Госсекретаря или посла в ООН. Но назначение дипломата в ЦРУ довольно неожиданное, - говорят в Центре перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. - Опять же, он белый гетеросексуальный мужчина — такого кандидата от Байдена, который выступает за многообразие, не ждали.Бернс считает, что внешняя политика, проводимая администрацией Трампа, нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам. Еще в прошлом году он написал и опубликовал, по сути дела, пророческую статью о том, что Дональд Трамп вряд ли признает свое поражение на выборах 2020 года.- По слухам, Байдену комфортно с Бернсом в личном плане, она давно работали вместе, - говорят эксперты. - ЦРУ — огромная, сложно устроенная организация, в которой полно внутренних интриг и групп влияния. Для управления таким сложным механизмом, вероятно, Байден решил задействовать человека со стороны.Потенциальный глава американской разведки владеет арабским, а также русским языком, на котором в период своей работы в Москве всегда беседовал с российскими журналистами.Российские СМИ после отъезда Бернса из Москвы сочли, что его заслугой можно считать цивилизованное русло поддержания дипломатических контактов в тот период российско-американских отношений. Посол также запомнился тем, что никогда не читал нотаций, и всегда был настроен конструктивно. Его часто видели на московских стадионах на играх с участием команды баскетбольного клуба ЦСКА: Бернс – фанат этой игры.Но все это не меняет главного: Бернс возглавит внешнюю разведку страны, новоизбранный президент которой не намерен улучшать, или хоть как-то поддерживать американо-российские отношения. А директор ЦРУ США назначается президентом и подчиняется непосредственно главе государства.