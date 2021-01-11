Крупнейшие федеральные каналы так редко показывают драматические сериалы про современных героев, потому что телезрители их... не слишком любят. И культ мелодрам, похоже, тоже в прошлом. Такие выводы напрашиваются исходя из «горячей десятки» самых популярных сериалов, прошедших в телевизионном эфире в течение 2020 года. Данные «КП» предоставила исследовательская компания Mediascope*.Первую строчку с большим отрывом от конкурентов занимает приключенческий боевик «Диверсант. Крым» (Первый канал), завершивший трилогию про советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны. Этот сериал вышел в эфир 9 мая.На втором месте — мелодрама «Паромщица» («Россия 1») с Глафирой Тархановой в главной роли. Как ни странно, это единственный сериал в этом жанре в чистом виде, попавший в десятку.На третьей позиции «Зулейха открывает глаза» - экранизация романа Гузель Яхиной о крестьянке из татарской глубинки, пережившей коллективизацию и ссылку («Россия 1»), роль которой сыграла Чулпан Хаматова. Несмотря на то, что сериал попал под шквальный обстрел критики, он все же сумел завоевать сердца телезрителей.Также в рейтинге - повторы предыдущих частей «Диверсанта», байопик «Магомаев», ретродетектив «Казанова», историческая драма «Грозный».Замыкает десятку 20-й сезон детективного сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук.В десятку попали проекты только двух ведущих каналов страны — Первого и «России 1».ТОП-10 российских сериалов1. «Диверсант. Крым» (военный приключенческий боевик, Первый канал), аудитория 6 024 500 чел.2. «Паромщица» (мелодрама, «Россия 1»), аудитория 4 919 600 чел.3. «Зулейха открывает глаза» (историческая драма, «Россия 1»), аудитория 4 836 500 чел.4. «Диверсант» (военный приключенческий боевик, Первый канал), аудитория 4 817 100 чел.5. «Грозный» (историческая драма, «Россия 1»), аудитория 4 094 100 чел.6. «Казанова» (ретродетектив, Первый канал), аудитория 3 933 700 чел.7. «Магомаев» (байопик, Первый канал), аудитория 3 913 200 чел.8. «Джульбарс» (военная драма, Первый канал), аудитория 3 849 600 чел.9. «Диверсант. Конец войны» ( военный приключенческий боевик, Первый канал), аудитория 3 825 700 чел.10. «Тайны следствия-20» (детектив, «Россия 1»), аудитория 3 821 500 чел.*по данным Mediascope. Вся Россия, города с населением 100 тыс.+, зрители 4+.ВОПРОС РЕБРОМА как же «Чики», «Игра на выживание» и «Псих»?Исследованием современности, поиском героев текущего дня в России традиционно занимаются онлайн-кинотеатры, в последние годы переживающие настоящий бум, а также развлекательные телеканалы. С рейтингом 10 лучших российских сериалов, выпущенных стриминговыми сервисами и развлекательными «кнопками», вы можете ознакомиться в «Сериальном путеводителе «КП».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучшие фильмы 2020 года, которые вы могли пропуститьКинообозреватель «КП» Стас Тыркин подводит итоги уходящего сезона (подробности)