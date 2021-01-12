С Нового года в стране официально отменена платная рыбалка на общедоступных водоемах. По принятому в 2018 году закону о любительском рыболовстве (475-ФЗ) договоры пользования рыболовными участками действовали до 31 декабря 2020 года.«Комсомолка» разбиралась, за что теперь имеют право брать деньги организаторы рыболовного бизнеса и за что не имеют.ВОДА НАРОДНАЯ, БЕСЕДКА ЧАСТНАЯПредседатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркивает, что закон обеспечивает бесплатный доступ только к природным водоемам. Если человек купил землю, вырыл на ней пруд и разводит в нем рыбу, то он имеет право брать плату за рыбалку.- Доступ к воде, которая принадлежит стране, должен быть категорически бесплатным, - говорит Николаев. - Но никто не возбраняет оказывать рыболовам услуги: сдавать в аренду снасти, рыбацкие беседки и так далее. При этом бизнесмены ни в коем случае не должны злоупотреблять своими возможностями – разрешать удить только при условии аренды лодки, например. Предлагая услуги, они должны разъяснять, что доступ к водоему абсолютно свободный и бесплатный, если, конечно, у вас есть свои удочки. А люди в свою очередь должны понимать, что хоть рыбалка и бесплатная, но чужим имуществом за просто так они пользоваться не могут.- Законно ли брать плату за аренду мостика у воды?- Если это причал, который зарегистрирован на какую-то компанию или частное лицо, является собственностью, то собственник имеет право брать плату за пользование своим имуществом. Но не возбраняется сесть рядом с этим мостиком и ловить рыбу бесплатно.- Как действовать рыбаку, если вокруг пруда поставлен забор, и людей отказываются бесплатно пускать внутрь?- В случае неправомерных действий, прежде всего, нужно обращаться в Росрыболовство.- Что грозит предпринимателям за невыполнение закона?- Я предполагаю, что это будет расцениваться как незаконная предпринимательская деятельность.- В платные пруды бизнесмены специально запускают рыбу. Получается, теперь ее может ловить любой желающий?- А эта запущенная рыба подписана или чипированна? Если это открытый водоем, никто не определит, это местная рыба или завезенная. Такие спорные моменты всегда трактуются в пользу граждан. Деятельность по разведению рыб на продажу – это отдельная история. Те, кто занимаются именно аквакультурой, имеют полное право не допускать рыбаков на свою территорию. Но выловленную из озер и речек рыбу человек оплачивать не обязан.ГОТОВЯТСЯ К ШТРАФАМПрофессиональный рыболов Максим Шишкин считает, что нововведения создали проблемы как бизнесу, так и самим удильщикам.- У предпринимателей сейчас очень большие проблемы. Те, кто облагораживал водоемы, выпускал рыбу, следил, чтобы ее не выбивали, никакой бесплатный доступ отдавать не хотят. Потому что в это вложены огромнейшие деньги! - объясняет Шишкин. – Бизнес сейчас по-своему пытается решить этот вопрос. Кто-то договаривается с местными властями, кто-то готовится к штрафам… Лично я, как рыбак, не хочу ездить на бесплатные водоемы, где, во-первых, все вокруг изгажено, а, во-вторых, рыбы там нет вообще или она слишком мелкая.«ЭТО ДИКАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!»У президента Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин от вступившего в силу закона двойственные ощущения.- Хорошо, что договоры пользования рыболовным участком под любительско-спортивное рыболовство закончили действие, - вздыхает он. - В 2011 году прошли первые аукционы на распределение рыбопромысловых участков. И некие «темные силы» очень недобросовестно отнеслись к этому процессу. Ничего не меняя, никак не облагораживая местность, просто преграждали шлагбаумом самые лучшие места, водохранилища, участки рек и брали плату за возможность порыбачить в местах, где люди испокон веку делали это бесплатно. Так, например, было со знаменитым Озернинским водохранилищем в Московской области. И подобные примеры были практически во всех регионах. По стране прокатилась волна народного возмущения. Сейчас с этим безобразием покончено.С другой стороны, страдают добросовестные предприниматели, говорит Петрушин.- Бизнес облагородил множество водоемов, а теперь им просто сказали: «Спасибо, теперь граждане здесь будут ловить бесплатно», - продолжает глава Союза рыболовных хозяйств. - Это дикая несправедливость! И там, конечно, не будет никакой рыбы. Как только люди прознают, что на хорошем пруду можно ловить бесплатно, рыбу там выбьют за 1-2 дня. Это не сказка – водоем надо регулярно зарыбливать.Выход из положения многие бизнесмены нашли в том, что перерегистрировать основной вид деятельности на «разведение рыбы». При этом они так и продолжат предоставлять услуги по платному лову рыбы.