Американские политики и военные ну очень любят прихвастнуть количеством авианосцев в составе своих военно-морских сил. Еще бы! Таких гигантских кораблей у США сегодня аж 11. Это всего лишь на один корабль меньше, чем у 8 других \\"авианосных\\" стран мира, вместе взятых (см. таблицу). Имея такую силищу на море, Белый дом и Пентагон много раз \\"проецировали силу\\" на страны, которые не повиновались американским требованиям. \\"Владыки морей\\" наказывали строптивые государства ракетными и бомбовыми ударами.А вот теперь, оказывается, этому приходит конец.Американские издание Business Insider колотит в тревожные колокола: \\"Россия и Китай знают, как укротить авианосцы США!\\". И чем же вызвана такая паника? Автор материала напомнил, что в декабре минувшего года Москва провела в акватории Белого моря очередной (третий) испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон». Она шла к цели со скоростью 8 Махов (то есть, примерно 333 метра в секунду).А Китай чуть раньше, летом 2020-го, тоже успешно протестировал свои гиперзвуковые ракеты DF-21 и DF-26, обладающие максимальной дальностью полета 1 300 и 2 400 миль соответственно (1 миля - 1 км 609 метров). Причем и российские, и китайские ракеты снайперски поразили цели.И вывод: \\"Завершение разработки в России и КНР противокорабельного гиперзвукового оружия положит конец периоду безусловного морского доминирования авианосцев США. Новые российские и китайские противокорабельные ракеты могут представлять реальную угрозу для авианосцев ВМС США... Все эти испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства. Гиперзвуковые ракеты слишком быстры для того, чтобы на них могла эффективно реагировать противоракетная оборона. Их перехват делает практически невозможным способность менять траекторию полета\\".Такие выводы, кстати, уже не первый раз звучат в американской прессе. Некоторые адмиралы США высказывались даже о том, что при таком развитии российского и китайского гиперзвукового оружия авианосцы становятся бесполезными и могут превратиться в \\"гигантские братские могилы на дне морей и океанов\\". Экипаж каждого авианосца США - 4-5 тыс. человек. Некоторые высоколобые американские спецы даже призывают \\"радикально изменить военно-морскую доктрину США в связи с появлением уникального оружия поражения авианосцев\\". В том же Business Insider ранее было опубликовано любопытное суждение: поскольку, мол, из 11 авианосцев США больше половины часто стоят на ремонте или на регламентных работах на главной базе ВМС в Нор-Фолке, то русским или китайцам достаточно будет 5-6 гиперзвуковых ракет, чтобы отправить на дно половину авианосного флота США. В чем же смысл тогда держать эти гигантские и беззащитные \\"корыта\\"?У КОГО И СКОЛЬКО АВИАНОСЦЕВ?1. США - 112. Великобритания - 23. Индия - 24. Италия - 25. Китай - 26. Испания - 17. Россия - 1*8. Таиланд - 19. Франция - 1* Единственный в российском ВМФ тяжелый авианесущий крейсер \\"Адмирал Кузнецов\\" выведен в ремонт и может возвратиться в боевой строй в 2023 году.