Февральская обложка журнала Cosmopolitan в Великобритании, на которой со слоганом «Это – здоровье!» опубликованы тучные девушки, вызвала бурную реакцию среди врачей. Издание The Daily Mail приводит мнение врача-психиатра доктора Макса Пембертона. Он утверждает: ситуация, при которой медику приходится объяснять людям постулат: «Лишний вес не является здоровьем!» – сродни всеобщему помешательству.- Это не нуждается в «дебатах», и это решительно не вопрос мнения. Это медицинский факт. Ожирение связано с целым рядом заболеваний, от рака и болезней сердца до инсультов. Я уверен, что это расстраивает некоторых пациентов с избыточным весом, однако факт от этого не меняется. Отчасти осторожность с критикой тучных людей исходит из Америки, где люди с избыточным весом приняли язык маргинализованных меньшинств. Теперь они «гордятся» своей физической формой и «празднуют» ее, - пишет врач-психиатр.«Смехотворный культ тучных людей распространился и заразил нас тоже», не выбирает выражения доктор из Великобритании. И спрашивает: «Неужели люди действительно думают, что есть, что «отпраздновать» в том, что вы настолько толстый, что вынуждены носить специальную одежду и использовать усиленные машины скорой помощи, чтобы добраться до больницы? Какая есть причина для того, чтобы гордиться своей неспособностью поместиться в кресле самолета или ходить без палки?».Врач напоминает, что ожирение в течение многих лет было топ-проблемой для Британской системы здравоохранения и возглавило список рисков для здоровья с началом пандемии Covid-19.- Согласно крупному исследованию, проведенному в прошлом году, избыточный вес может повысить риск тяжелого заболевания Covid-19 на 40%. Люди с ожирением на 70% чаще попадают в больницу с ковид, - сообщает врач Макс Пембертон. – Исследование общественного здравоохранения в Англии показало, что пациенты с ожирением в три с лишним раза чаще умирают от Covid-19, чем те, кто имеет здоровый вес.Потеря веса – это самый большой подарок себе, который тучные люди могут сделать сейчас, чтобы снизить риск осложнений или смерти от коронавируса, говорит в заключении специалист из Великобритании.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Толерантность к ожирению загоняет толстяков в смертельную ловушку\\": Врач раскритиковала скандальные обложки с полными моделямиДоктор Павлова высказала мнение о новом номере Cosmopolitan в Великобритании, в котором говорится, что избыточный вес - это \\"здорово\\" (подробности)