Февральский номер журнала Cosmopolitan в Великобритании стал сенсацией уже в начале января. На обложке ближайшего номера – полные, мягко говоря, женщины в замысловатых спортивных позах. И заголовок “This is healthy!” («Это здорово!»).С тем, что пышные формы можно считать привлекательными, спорить не будем. Хотя бы потому, что о вкусах спорить не принято. Дамы в теле выходят на подиумы крупнейших брэндов и снимаются в фотосессиях глянцевых журналов. Но говорить об ожирении «здорово» - разве это не перебор? Мы расспросили кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога, автора канала DoctorPavlova Зухру Павлову.- Меня расстраивает такое позиционирование людей с избыточным весом, - говорит Зухра Павлова. – Дело ведь не в том, считать или нет кого-то привлекательным, дело в том, что лишний вес – это нездоровая история. Да, полнота это спутник болезней.Сейчас появилось такое понятие, как «здоровое ожирение». И я в своей практике сталкиваюсь с такими пациентами: на прием приходит человек не то что с лишним весом, даже с ожирением судя по индексу массы тела*, но у него нет жалоб, хорошие анализы и гормональные, и биохимические, в норме давление. «Это моя норма» - говорит. Но такая ситуация человека расслабляет, он считает, что, раз у него все в порядке, то и лишний вес ему сбрасывать не нужно!Однако доктор Павлова знает примеры, когда, действительно, до какого-то времени у такого пациента все было хорошо. Пока однажды не случался набор еще какого-то минимального, количества жировой ткани. И он уже оказывался критичным, здоровье тут же начинало «сыпаться».- Такой подход, что ожирение, якобы, может быть здоровым, по сути, развязывает человеку руки к тому, чтобы ничего не делать со своей проблемой. А если еще и в обществе это находит одобрение, то это вдвойне подстегивает его оставить все, как есть, - говорит Зухра Павлова. – Но когда метаболический синдром развивается в полном объеме, то он уже затрагивает все звенья организма и обрушение здоровья происходит очень быстро.Рука об руку с ожирением идет сахарный диабет, атеросклероз - а это чревато смертельными сердечно-сосудистыми катастрофами. Особенно это опасно в эпоху коронавируса. Ведь лишний вес и сахарный диабет - одни из главных отягчающих факторов при ковиде. Они усугубляют течение болезни вплоть до смерти.С одной стороны, общество старается быть толерантным, не принижать людей с избыточным весом. А с другой стороны – это принятие становится плохой услугой для полных, считает наш эксперт.- Раз таких женщин фотографируют для обложек журналов, значит, для кого-то это может быть образцом, чтобы все оставить так, как есть. Мол, мне до дамы с обложки еще килограмм двадцать! Это медвежья услуга. При этом, конечно, я не призываю людей с лишним весом оскорблять, еще как-то обижать. Хотелось бы помочь людям понять, что ожирение это проблема, но она решаема. И у врачей есть определенные методики, которые помогут с ней справиться, - говорит Зухра Павлова.Врач напоминает, что для того, чтобы избавиться от лишнего веса, очень важна точка отсчета. Чем раньше человек начнет работать в этом направлении, тем дольше и здоровее он проживет, а вот когда осложнения уже разовьются, то их нельзя будет отыграть назад в полном объеме. Пациент будет вынужден начинать свой путь к здоровью уже с плохой стартовой площадки.* индекс массы тела (ИМТ) считается по формуле: вес в килограммах делить на рост в метрах, возведенный в квадрат. В интернете можно найти массу калькуляторов для подсчета. Вес с ИМТ от 18,5 до 24,9 считается нормальным. Свыше 30 - ожирение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему так сложно сбросить вес женщинам после 40Разбираем с врачом-диетологом важные причины, мешающие дамам избавиться от лишних кило. И о некоторых вы точно не задумывались (подробности)