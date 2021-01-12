В московском футбольном клубе «Динамо» сменилось руководство. Официальный сайт бело-голубых сообщил, что на пост гендиректора вместо Юрия Белкина назначен Павел Пивоваров.Мы связались с членом совета директоров клуба Сергеем Степашиным.- Здравствуйте, Сергей Вадимович. В «Динамо» сменилось руководство. Что это значит?- Не сменилось руководство. Пришел просто новый генеральный директор, а Белкин стал президентом клуба. С тем, чтобы более системно работать в том числе и с общественными организациями, с Футбольным союзом. Тем более, что новый человек, которого мы предложили – Пивоваров, имеет очень хорошие контакты на международной арене, с арбитражными специалистами. Так что это вопрос усиления команды, я бы так сказал. Не игроков, конечно, а команды, которая будет заниматься собственно футбольной командой.- Чувствуется степашинский стиль. Потому что ребята все молодые.- Это было решение совета директоров. А предлагал Юрий Соловьев, председатель совета директоров. Мы все вместе поддержали. Тем более, у Пивоварова есть хороший опыт работы и в «Зените», а самое главное – на международной арене. Он работал и в правлении Российской премьер-лиги. Нужно, чтобы команда готовилась к серьезным результатам.- Будут ли какие-то приобретения в зимнее трансферное окно?- Пока нет. Пока идет поиск. Брать кого-то просто так – смысла нет. Сегодня важно, чтобы это были точечные серьезные приобретения. Чтобы не было так, как получилось с тем же Максимилианом Филиппом, которого пришлось отдавать снова в Германию.- Вы рассказывали, что в клуб может прийти Андрей Воронин.- Он работает. Он давно уже трудится у нас вместе со спортивным директором Желько Бувачем. Он работает непосредственно с футболистами, как человек, имеющий огромный опыт игры. Он сразу вписался, он динамовский человек. Я считаю, что Андрей работает достаточно эффективно. Нам нужна такая непосредственная связь с футболистами, особенно тех ребят, которые поиграли в «Динамо», к которым относится Воронин, в первую очередь.- Как команда готовится к сезону? Какие цели ставит на год?- Сейчас уезжает в Турцию. Цели остаются те же – Лига Европы.- Давайте с ними в Турцию поедем? Или вам некогда?- Да нет, я сегодня улетаю во Владивосток. Поэтом мне не до Турции.- А что во Владивостоке?- Тема аварийного жилья, - сказал Сергей Степашин, который сейчас является председателем наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПланы клубов РПЛ: избавится ли «Спартак» от Кокорина, продаст ли «Ростов» Норманна, а «Зенит» - АзмунаТрансферные истории, за которыми стоит следить этой зимой (подробности)