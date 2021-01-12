- ...Анатолий Сергеевич, когда война в Карабахе начиналась, мы с вами разные прогнозы строили.- Да, прогнозы были...- Сейчас, судя по тому, что в Кремле побывали и премьер Армении, и президент Азербайджана, и Владимир Путин твердо заявил, что соглашение по Карабаху соблюдается... Можно поставить точку в этом конфликте?- Знаешь, Александр, как у нас говорят в военных академиях?- И как же?- Командиры, военачальники, когда принимают решения, на карте наносят стрелу – направление главного удара. Так вот, наконечник этой стрелы несет на себе - (на своих плечах) - солдат.Так и это. То, что договорились политики, это хорошо, но мы знаем о том, что там очень много таких непростых нюансов.Первый нюанс – это взаимная неприязнь людей, которые соседствуют друг с другом. Не случайно вчера Алиев сказал, что нам надо научиться жить мирно друг с другом.- Очень хорошие слова.- Это вселяет надежду, конечно, в какой-то степени.Но, значит ли это, что мы уже через полгода, допустим, сможем выпить бокал шампанского и сказать: всё, спасибо, российские миротворцы, идите домой? Думаю, что нет.Непростая ситуация, связанная с тем, о чем я прочитал в интернете...- О чем же?- О том, что на территории Азербайджана в трех местах планируется размещение турецких военных баз.- Но азербайджанцы это опровергли.- Слава Богу, если опровергли, и баз там не будет.А вообще-то подобный фактор значительно усложнил бы. (Обстановку в регионе.)Я не исключаю, может быть, это и был один из предметов разговора один на один.Слава Богу, что это удалось предотвратить. Потому что это, на самом деле, уже серьезный фактор.Получается, что рядом с Дербентом, рядом с Россией - натовская база. Это вообще катастрофа. За этим бы последовали стратегические изменения соотношения сил и средств, и пришлось бы нам менять свои стратегические планы.- Будем надеяться, что этого не будет.- Да, будем надеяться, что это не так.Но мы же и живем надеждой. Прошло 30 с лишним лет (после развала СССР. - А.Г.), мы извлекли какие-то уроки.И - не только мы, но и жители самого Карабаха.Сейчас уже и политические руководители по-другому смотрят (на проблему), они понимают, что тысячи жертв, которые оставили на поле противоборствующие стороны (кого-то закопали, кто-то в яме), - это, конечно, такой моральный фактор, и он очень отрезвляет всех.Думаю, что все-таки надежда (на урегулирование обстановки в регионе) есть . Но, полагаю, что минимум год-полтора нам там еще трудиться и трудиться, если не больше.- Вы имеете в виду миротворцев?- Да.- Ну, а сейчас можно сказать, что Анатолий Сергеевич Куликов считает: Азербайджан и Армения уже начинают учиться жить по-новому?- Да. Ну, начинают учиться жить без ненависти друг к другу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин обсудил в Кремле с Алиевым и Пашиняном будущее КарабахаЛидеры Азербайджана и Армении прилетели в Москву (подробности).