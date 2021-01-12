ФБР США присовокупило к делу о расследовании массовой хакерской атаки на федеральные ведомства США, о которой стало известно в декабре прошлого года, открытки, направленные в адрес главы компании FireEye.На открытках напечатаны фразы «Putin did it! (Путин сделал это!)» и «Hey look Russians! (Смотри, это русские!)».Компания FireEye также участвует в расследовании и пока что отказывается комментировать произошедшее. Вместе с ФБР там выясняют – имеет ли отправитель отношение к российским спецслужбам. На данный момент известно также о том, что открытки пришли задолго до того, как о хакерской атаке было объявлено в прессе.На основании всего этого сделан вывод: таким образом отправитель мог насмехаться над американскими специалистами по кибербезопасности и задевать их профессиональную гордость.Агентство Reuters, знакомое с ходом расследования, сообщает, что помимо карикатур с фразами на открытках есть еще и некая информация, ставящая под сомнение связь кибератак с российским правительством.Американские спецслужбы не отрицают, что все это похоже на их собственный метод работы, когда перед выборами в Конгресс в 2018 году они рассылали подобные сообщения хакерам, предупреждая их таким образом о ведущейся слежке.Филокартические страсти не мешают США продолжать бездоказательно обвинять Россию в этой и другой кибератаках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКремль отверг обвинения США в причастности российских хакеров к кибератакамПесков прокомментировал обвинение России в хакерских атаках на американский Минфин (подробности).