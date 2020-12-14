Кремль отверг обвинения США в причастности российских хакеров к кибератакам Фото: REUTERS

Кремль опроверг обвинения Вашингтона в причастности российских хакеров к кибератакам на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения (....) Если на протяжении многих месяцев и американцы ничего не могли с этим сделать, то, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских. Мы здесь ни при чем», - отметил представитель Кремля.

Песков, напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако так и не получил ответа «Это позволило бы нашим двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее. Эта инициатива Путина не получила отклика США», - добавил он.

Напомним, ранее пресс-служба Минторга США заявила о взломе компьютерной сети, находящейся в его структуре Национального управления по телекоммуникациям и информации. Позднее The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщил, что за кибератаками стоят российские хакеры. В посольстве России в Вашингтоне назвали нападки американских СМИ на Москву безосновательными.