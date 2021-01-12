Джон Болтон — один из самых опытных американских международников. В начале восьмидесятых — работал в USAID (эта организация продвигает мягкую силу США по всему миру); в середине нулевых — был послом в ООН; в 2017-18 годах — советником по вопросам нацбезопасности при президенте Трампе. Оттуда, из Белого дома, Болтон ушел со скандалом, вдрызг разругавшись с шефом, о чем написал язвительные мемуары.Сегодня 72-летний эксперт выступил на онлайн-лекции для участников одного из закрытых американских клубов, где удалось побывать и корреспонденту kp.ru.Разговор вращался вокруг главного события последних дней — штурма Капитолия рассерженными гражданами 6 января в знак несогласия с результатами недавних президентских выборов:— Все были потрясены. Такого никогда не было. Демонстранты прошли сквозь полицейское оцепление. Это катастрофа с точки зрения безопасности. Но это и не признак какой-то «организованной революции», — отметил Болтон. — Я думаю, главная угроза — не эти толпы в Капитолии, а Трамп.Также Болтон своеобразно прокомментировал факт убийства четырех мирных демонстрантов (в том числе женщины) полицейскими, охранявшими Капитолий:— Чудо, что было так мало жертв. Полицейские успешно выполняли работу по защите конгрессменов.Присутствовавшие журналисты на полном серьезе задавали по видеосвязи вопросы: «Как вы считаете, нужны ли наказания для конгрессменов-республиканцев за то, что они поддерживают Трампа?».Но Болтон был не столь кровожаден:— Есть аргумент: «Более важно опрокинуть Трампа, чем сохранить демократию». Однако это может быть хорошо для политики, но плохо для Конституции, — отметил он.И затронул самый болезненный вопрос — честно ли демократ Джо Байден стал президентом?— Я не говорю, что мошенничества на выборах не было. Я сам из Балтимора, это демократический город, с «демократическими» машинами для подсчета голосов. Но нет ни одного доказательства, что выборы были украдены, — сообщил Болтон, вероятно, не видя логического противоречия между первой и второй частью своей фразы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ США готовятся к массовым вооруженным протестамИнформацию о возможных беспорядках представило ФБР (подробности).Адвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).