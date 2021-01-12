Елена Чудинова, автор знаменитого романа-антиутопии «Мечеть Парижской Богоматери», опубликованного в 8 странах, в том числе в США, с тревогой смотрит на события, происходящие за океаном.- То, что творится сейчас в Соединенных Штатах - предвестие крах христианской цивилизации, который вы предсказывали в своих работах, делая акцент на Европу?- Весь современный мир в силу его глобальности — это система сообщающихся сосудов. Не отразиться на США идущие и в Европе процессы просто не могли. К доллару все в мире привязано. И ситуация очень плохая. Мы не доберем многого, если не будем говорить о столкновении цивилизаций. Вообще-то настоящая цивилизация в этом мире только одна — христианского генезиса. И крах цивилизации христианского генезиса может оказаться достаточно страшным. Если все пойдет по тем рельсам, на которые сейчас становится.- Поражение Трампа в США и консерватизма, который он представляет и олицетворяет, означает, что после того, как истинные ценности почти уже «сдала» Европа, теперь их «сдает» и Северная Америка?- В США, при некоторой антипатии к их форме демократии, всегда существовала мощная и интересная система сдержек и противовесов. Не только американская двухпартийность — вся их сложная социально-политическая структура. Их демократические процедуры всегда чем-то обеспечивались. И сегодня, например, задумываемся над тем, зачем Америке была нужна та же Украина.- И зачем?- Я тоже недоумевала. Ну, если нужно было на Украине насадить нужного Америке президента, то почему нельзя было подождать немножко до выборов? Почему именно силовой путч — незадолго до возможности решить все демократическим путем? Но если рассматривать эту страну как полигон для обкатывания технологий силового свержения и разрушения по сути демократических институтов, то ситуация начинает играть некоторыми новыми красками. Так то Украина никому особо не была нужна, но методики на ней обкатывались успешно.- Эти методики оказались успешны на восточно-европейских полигонах — американцам их не жалко —но они вдруг выстрелили там, где были изобретены?- В известном смысле, действительно, бумеранг вернулся туда, откуда был запущен. Демократы в США победить хотели любой ценой, в том числе и разрушением той самой системы сдержек и противовесов, и, собственно, демократических институтов. Но хаос легко выпустить, считая, что выпускаешь его в свою пользу, а вот вместить его обратно уже проблематично. Все эти выпущенные на улицы BLM уже почувствовали вкус мяса. Надеяться, что они тихо лягут в коробку до следующей необходимости отряхнуть с них пыль — это сложно представить.- Новая американская администрация, которая вступит во власть через неделю, будет к России жестче, чем Трамп?- Трамп свой срок проводил со связанными руками. Как только он был избран, пошла мощнейшая система противодействия. Санкции против России — нет уверенности, что это была его личная инициатива или ощущаемая им необходимость. Скорее, это было навязано. Из под него сразу стали выбивать людей, на которых он опирался. Была демонстрация силы. В частности, сшибка памятников, нарушающая 150-летний гражданский мир в США, после войны Севера с Югом. Это было нужно, чтобы устроить при Трампе наибольшую нестабильность внутри страны. И он еле держался, на деле не правил. При том он не развязывал новых войн. Мы помним, кто спустя почти полвека после мира в Европе начал бомбить европейскую страну — демократы, Клинтон. Если экспансию развязывали республиканцы, они направляли ее в сторону исламского мира. Не оценивая, насколько это глупо или умно, подчеркнем лишь, что никому из президентов-республиканцев не приходило в голову бомбить христианскую страну в сердце европейской цивилизации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ США готовятся к массовым вооруженным протестамИнформацию о возможных беспорядках представило ФБР (подробности).Адвокат Трампа: Импичмент может стать бомбой для Конституции СШАЗащитник президента уверен, что до отрешения от власти дело не дойдет (подробности).