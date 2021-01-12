Тимати теперь не просто имя: в конце прошлого года Тимур Юнусов подал заявку в Роспатент на регистрацию одноименного бренда. Причем уже в третий раз. Впервые рэпер зарегистрировал собственный товарный знак \\"Тимати\\" в 2011 году, а в ноябре 2020 появился еще один - \\"Timati\\". Так зачем нужен новый бренд?Во-первых, музыкант изменил логотип. Теперь его имя пишется золотыми буквами на черном фоне, над ним - цифра 13, которая, видимо, несет какой-то смысл. А во-вторых, после ухода из Black Star рэпер решил не ограничиваться бургерами да мойкой машин. Теперь под его именем могут выпускаться товары самого разного профиля: зубные пасты, эфирные масла, блеск для губ, вазелин, гуталин, краситель для бороды и усов, гели для интимной гигиены, тампоны, одежда, обувь...Кроме того, в список услуг обладателя нового товарного знака будут входить садоводство, строительство, реклама, сочинение музыки, караоке, прокат спортивного инвентаря, гостиничный бизнес и дома для престарелых, и даже услуги по экстракорпоральному оплодотворению. Конечно, это не значит, что Тимати непременно займется ЭКО: просто по международной классификации товаров и услуг, рождение детей из пробирки входит в один перечень с банями, гигиеническими процедурами, массажем, татуировками и прочим. Захотел, скажем, Тимати открыть свой тату-салон под собственным брендом - бонусом получай имя для клиники ЭКО.Стоит товарный знак не так уж дорого - рэперу он обошелся примерно в 60 тысяч рублей, однако ждать регистрации приходится долго: и год, и два, и даже три (так было с первым брендом \\"Тимати\\"). Кроме того, Роспатент может и отказать. Так нередко случается, когда в качестве бренда коммерсанты используют известное имя. Например, несколько лет назад производители алкоголя подали заявку на регистрацию бренди \\"Dostoevskiy\\", на что получили ответ: \\"Использование фамилии великого русского писателя на этикетке бутылок с алкоголем является неэтичным и противоречит общественным интересам\\". Пришлось коммерсантам писать возражение: мол, определения этичности не раскрыто ни в одном нормативном акте и является субъективной оценкой, а кроме, компания является активным участником общественного движения по пропаганде и сохранению наследия Ф.М. Достоевского, помогает музею великого писателя и прочее, прочее. Тогда, кстати, Палата по патентным спорам встала на сторону заявителя, и бренди все-таки появился на рынке.Регистрация бренда - это гарантия того, что ваш фирменный знак больше никто не сможет использовать. Имя и фамилия и без того защищены законом, однако, многие знаменитости на всякий случай превращают свои ФИО в торговую марку. Так, например, сделали Николай Басков, Дима Билан, Алсу, Андрей Малахов, а первыми именами-брендами в российском шоу-бизнесе еще в девяностых стали Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Доходит порой до абсурда: так, продюсер \\"Ласкового мая\\" Андрей Разин, зарегистрировавший одноименный товарный знак, грозил судом Первому каналу, где в рамках очередного ток-шоу о нем нелестно высказались. Причем судиться продюсер собирался не из-за оскорблений, а именно из-за использования его бренда: мол, он не давал разрешения воспроизводить в телеэфире свои имя и фамилию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Настя теперь миллионерша!»: что оставил Тимати матери своего сына после расставанияАнастасия Решетова получила бизнес, недвижимость и содержание (подробности).