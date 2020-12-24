Опустошивший кошельки 2020-й подходит к концу: это время подведения итогов и... уплаты налогов. До 1 декабря владельцы движимого и недвижимого имущества должны были рассчитаться по платежкам от ФНС за квартиры, дома, участки, машины, гаражи и прочие богатства. У знаменитостей, понятное дело, эти суммы на порядок выше, чем у рядовых налогоплательщиков. \\"Комсомолка\\" выяснила, сколько недоплатили государству представители \\"обнищавшего\\" шоу-бизнеса.Анастасия Волочкова задолжала налоговой 311 тысяч рублей, 27 из них - за недвижимость в Астрахани. Пару лет назад выяснилось, что балерина владеет 22 (!) квартирами в городе на Волге: это, мол, инвестиции в бизнес-проект бывшего мужа Игоря Вдовина. Но на днях Волочкова объявила, что из-за коронакризиса распродает все это имущество и оставит себе лишь одни апартаменты. Кроме того, за квартиру в Санкт-Петербурге королева шпагатов должна 54 тысячи, а за квартиру в Москве - 125 тысяч. Также у Анастасии есть просрочки по налогам из прошлый год.У Тимати аж три долга на общую сумму 406 тысяч: за квартиру и две машины. Как известно, рэпер любит классные тачки, поэтому сумма отчислений за них сродни платежам за недвижимость: за одно авто Тимур должен 127 тысяч рублей, за другое - 122. А за квартиру в центре Москвы, для сравнения - 157 тысяч.У скандального экс-адвоката Михаила Ефремова, который после разжалования и забвения в СМИ нашел себя на попроще блоггерства, за несколько лет накопилось неуплаченных налогов более, чем на полмиллиона. В \\"письме счастья\\" Эльмана Пашаева 18 строчек на общую сумму 552 тысячи. Это платежки с 2015 года, половину из которых составляют пени. Самая большая статья расходов - транспортные налоги: 175 тысяч одиозный Эльман должен был уплатить в 2018 году, 141 тысячу - в 2019 и 93 тысячи - в 2020. Между тем, из авто на Пашаева сейчас зарегистрирован только старенький \\"Майбах\\".Кристина Асмус, чей развод с Гариком Харламовым стал одним из главных событий в шоу-бизнесе, не платит за авто последние два года. Две платежки по 51 тысяче рублей - итого долг актрисы составил 102 тысячи.Недавно избитому в ночном клубе Павлу Прилучному также не до налогов: от него ждут 88 тысяч рублей, 71 из которых - ежегодная платежка за авто. Судя по всему, это отчисления за \\"Мерседес Гелендваген\\", который актер купил два года назад.Онкобольная Анастасия Заворотнюк, которая почти два года мужественно борется с опухолью головного мозга, с 2015 года накопила просрочек на 68 тысяч. Самые крупные - платежка за автомобиль, от которого актриса, судя по документам, уже избавилась - 18 тысяч плюс пени на 9 тысяч, и \\"свежий\\" налог на землю в элитном поселке Крекшино в Новой Москве - 16 тысяч рублей.Ольга Бузова не рассчиталась по платежам за имущество в двух столицах. За квартиру в Питере поющая ведущая должна 2,3 тысячи рублей, а за апартаменты в Москве - 41 тысячу. В это жилье, представляющее собой целый этаж в элитном ЖК на западе Москвы, звезда \\"Дома-2\\" еще не въехала: квартиру за 120 миллионов рублей Бузова приобрела в конце 2019 года и до сих пор делает там ремонт.Кристина Орбакайте, которая давно живет в Майами с мужем-бизнесменом Михаилом Земцовым и дочерью Клавой, упустила из вида налог на землю в России. За участок в Подмосковье дочь Примадонны задолжала 6,5 тысяч рублей.Рэпер Джиган, который в этом году едва не развелся из-за своих пьяных загулов в честь рождения сына, недоплатил 184 тысячи рублей. Самые крупные из его \\"свежих\\" расходов - за дом (34,5 тысячи) и земельный участок в Подмосковье (29 тысяч). Транспортный налог за два автомобиля, записанных на Джигана, составляет 46,5 тысяч. Плюс несколько просрочек числятся за рэпером еще с прошлого года.Дочь скончавшейся в этом году Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль - не слишком ответственный налогоплательщик. За последние пять лет она накопила просрочек на 56 тысяч - транспортный налог, налог на имущество плюс многочисленные пени.Стас Пьеха забыл заплатить государству 14 тысяч рублей за дом и земельный участок в Красногорске. Все это \\"свежие\\" налоги за 2019 год.Бывший муж Ксении Собчак тоже попал в \\"черный список\\" налоговой службы. От Максима Виторгана в ФНС не досчитались 35 тысяч рублей за две квартиры в Москве и два автомобиля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемья не платит по счетам: у обедневшего Михаила Ефремова набежало долгов на четверть миллионаПока артист в заключении, жена не торопится гасить просроченные платежи (подробности)Обедневшие звезды обратились за МРОТ: Киркоров, Басков и Валерия ждут денег, а Боне и Волочковой помешали долгиАртисты на карантине, оставшись без миллионных гонораров, просят государство о \\"коронавирусной\\" субсидии в размере 12 300 рублей (подробности)